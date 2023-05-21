Война — день 452: ситуация в Бахмуте критическая, но ВСУ держат оборону

Оперативно о главном 21 мая

Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается 452 дня. Противник стянул все свои резервы к Бахмуту, из-за чего продвижение ВСУ в этом районе замедлилось, хотя в самом городе ситуация остается критической. Однако контратаки украинских защитников продолжаются к северу и югу от города, из-за чего у россиян возникли справедливые опасения о том, что он может быть окружен. На фоне этого наемники ЧВК "Вагнера" заявляют о захвате Бахмута и намерении уйти оттуда до конца месяца.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 21 мая, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Италия не будет поставлять Украине самолеты, поскольку у нее нет истребителей F-16 на вооружении. Однако страна готова помочь ВСУ с обучением пилотов, заявила премьер страны Джорджа Мелони.

О том, что происходило 18 мая, читайте в материале: Война — день 449: россияне активизировались на северном направлении, атаки на города Украины продолжаются

Узнать о главных событиях 19 мая можно в публикации: Война — день 450: жестокие бои за Бахмут продолжаются, рф стянула туда большую часть своих резервов

С данными за 20 мая можно ознакомиться в трансляции: Война — день 451: ВСУ продвигаются под Бахмутом, а оккупанты продолжают обстрелы мирных городов