ВСУ получили преимущество в Бахмуте и сильно мешают врагу: Маляр подробно рассказала об обстановке (видео)

ВСУ получили определенное преимущество на севере и юге Бахмута

На сегодняшний день ситуация в Бахмуте остается тяжелой, но контролируемой ВСУ. Украинские воины контролируют часть района "Самолет" на юго-западе города, в котором есть частный сектор, промышленные и инфраструктурные объекты.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в комментарии "Телеграфу" на конференции United for justice. За украинскими военными остается вход в Бахмут.

Также Анна Маляр рассказала, как изменилась ситуация в самом городе. Подразделения оккупантов проводят зачистку в тех районах, которые они контролируют. Идет борьба за фланги, на которых в последние дни активно продвигаются ВСУ.

"Идет борьба за фланги, потому что наше продвижение по флангам, по северу и по югу, так сказать на окраинах Бахмута, дало определенное преимущество. Мы там заняли господствующие высоты и таким образом наши ВСУ существенно усложнили нахождение врага в Бахмуте. И враг сейчас пытается отвоевать эти господствующие высоты, чтобы занять выгодные для себя позиции, но пока не удается", — отметила Анна Маляр.

Что касается разрушений, то большинство многоэтажек в Бахмуте разрушены, однако часть зданий сохранились с минимальными повреждениями. Уцелевшие дома россияне используют для обустройства своих позиций, но ВСУ регулярно их обстреливают, чем усложняют жизнь врагу.

"Нужно понимать, что это разные задачи: взять под контроль город и его удерживать. Если мы говорим об удержании того, что уже взято под контроль, то Вооруженные силы очень сильно мешают врагу", — подытожила заместитель министра обороны.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что армия россии не получит преимущество на фронте, если захватит Бахмут. Кварталы, которые удерживают украинские силы, не имеют тактического или оперативного значения. Поэтому "вагнеровцы" не получат более выгодных позиций в случае выхода ВСУ из города.