Россияне срочно вывозят ядерное оружие из Белгородской области: что и где там было

В россии затревожились о своей "ядерке"

На фоне штурмовых действий на территории россии, за которые ответственность на себя взял РДК и "Легон "Свобода России", россияне в спешке проводят эвакуацию ядерных боеприпасов из хранилища, расположенного в Белгородской области.

Об этом пишет "Телеграф", ссылаясь на заявление представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.

Он подтвердил, что в информации об эвакуации из приграничных населенных пунктов Белгородской области и уничтожении российского Ми-8 в регионе "есть много правды".

"Есть даже дополнительная информация насчет эвакуационных мероприятий. В срочном режиме объект "Белгород-22", это хранилище ядерных боеприпасов, так же россияне эвакуируют из района, вблизи Грайворона (город на границе с Украиной — ред.) находится", — говорит представитель ГУР.

Также военный подтвердил, что на объекте "Белгород-22" находилось тактическое ядерное оружие. При этом он в очередной раз отметил, что Украина ко всему происходящему никак не причастна. По его словам, это внутренний конфликт рф, а в операции принимают участие сами граждане россии.

На карте ниже вы можете увидеть, где находится "Белгород-22".

Напомним, что утром 22 мая неизвестные подвергли массированным атакам населенные пункты Грайворонского округа Белгородской области рф. Все это происходило на фоне анонса о "возвращении домой" от российских добровольцев, воюющих на стороне ВСУ. Те еще ночью опубликовали фото якобы с пограничных российских населенных пунктов и попросили местных оставаться дома и не оказывать сопротивление. Интенсивность событий с каждой минутой увеличивалась и уже вскоре начали появляться видео со штурма российской границы при помощи танков. Еще через некоторое время неизвестные окружили КПП "Грайворон" и обратили в бегство российских пограничников.

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