Готовимся брать Крым? Зеленский объявил о важном для ВСУ решении

В Украине появятся новые бригады

Президент Владимир Зеленский, прибывший сегодня на фронт, чтобы поздравить морских пехотинцев, сообщил о создании в Украине корпуса морской пехоты. Будут сформированы новые бригады, которые вооружат современной техникой и оружием.

Такое заявление глава государства сделал сегодня, 23 мая, во время визита на позиции морпехов в Донецкой области.

"Сегодня также имею честь объявить, что принято решение значительно увеличить потенциал украинской морской пехоты — создать корпус морской пехоты. Государство будет делать все для развития вашего важного крепкого рода войск, для оснащения нашей морской пехоты современным оружием, техникой и созданием новых бригад морской пехоты Украины. Тех, кто уже умеет делать даже невозможное, станет еще больше", — сказал он.

По его словам, с каждым днем на поле боя украинская морская пехота доказывает, что она мощная сила, которая уничтожает врага, освобождает украинские земли, выполняет самые сложные задачи в самых сложных условиях.

"Нам нужно больше такой силы. Поэтому с сегодняшнего дня мы значительно увеличиваем потенциал морской пехоты и создаем корпус морской пехоты", – заявил Зеленский.

Стоит отметить, что цель морской пехоты — это участие в морских операциях, в частности, штурмовых действиях, а также высадке морского десанта.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала о настроениях российских оккупантов в Крыму. По ее словам, это уже не "центр обороны" для россиян, теперь это "центр эвакуации".