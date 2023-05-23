Слава защитникам: Зеленский приехал на фронт, чтобы поздравить морских пехотинцев (фото)

Зеленский подчеркнул важный вклад этого вида войск в будущую победу Украины

Во вторник, 23 мая, свой профессиональный праздник отмечают представители морской пехоты Украины. Президент Владимир Зеленский не ограничился лишь обычным приветствием, а решил лично поздравить отважных воинов. Поэтому сегодня он находится на одном из отрезков фронта.

Об этом идет речь в публикации в его официальном Telegram-канале. Зеленский подчеркнул, что сейчас фуражку морского пехотинца носят не только мужчины, но и женщины.

"Наши защитники. Фронтовой участок. Сегодня я здесь, чтобы поздравить наших воинов с их Днем морской пехоты ВМС ВСУ. Слава каждому и каждому, кто защищает Украину!" — отметил глава государства.

Судя по снимкам, Владимир Зеленский прибыл к военным не с простыми поздравлениями, а еще и с наградами за мужество и храбрость.

Торжественный момент

Среди награжденных – и храбрые защитницы

Также, судя по всему, Зеленскому доложили об оперативной обстановке на участке фронта, который он посетил. Из соображений безопасности конкретных названий населённых пунктов не озвучивается.

Военные объясняют, какая обстановка

Военные внимательно слушали Зеленского

Напомним, что День морской пехоты отмечается ежегодно 23 мая, начиная с 2018 года. До этого действующей датой профессионального праздника морпехов считалось 16 ноября. Торжественная дата в целом была назначена в 2014-м.

Также добавим, что это далеко на первая поездка Владимира Зеленского на фронт. 18 апреля он побывал на Авдеевском направлении, всего в нескольких километрах от линии боевых столкновений с россиянами.