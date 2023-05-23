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Слава защитникам: Зеленский приехал на фронт, чтобы поздравить морских пехотинцев (фото)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
В отличие от бункерного деда Зеленский не боится приезжать на фронт Новость обновлена 23 мая 2023, 10:58
В отличие от бункерного деда Зеленский не боится приезжать на фронт. Фото Zelenskiy / Official

Зеленский подчеркнул важный вклад этого вида войск в будущую победу Украины

Во вторник, 23 мая, свой профессиональный праздник отмечают представители морской пехоты Украины. Президент Владимир Зеленский не ограничился лишь обычным приветствием, а решил лично поздравить отважных воинов. Поэтому сегодня он находится на одном из отрезков фронта.

Об этом идет речь в публикации в его официальном Telegram-канале. Зеленский подчеркнул, что сейчас фуражку морского пехотинца носят не только мужчины, но и женщины.

"Наши защитники. Фронтовой участок. Сегодня я здесь, чтобы поздравить наших воинов с их Днем морской пехоты ВМС ВСУ. Слава каждому и каждому, кто защищает Украину!" — отметил глава государства.

Судя по снимкам, Владимир Зеленский прибыл к военным не с простыми поздравлениями, а еще и с наградами за мужество и храбрость.

День морской пехоты 2023 – Зеленский на фронте
Торжественный момент
День морской пехоты 2023 – Зеленский на фронте
Среди награжденных – и храбрые защитницы

Также, судя по всему, Зеленскому доложили об оперативной обстановке на участке фронта, который он посетил. Из соображений безопасности конкретных названий населённых пунктов не озвучивается.

День морской пехоты 2023 – Зеленский на фронте
Военные объясняют, какая обстановка
День морской пехоты 2023 – Зеленский на фронте
Военные внимательно слушали Зеленского

Напомним, что День морской пехоты отмечается ежегодно 23 мая, начиная с 2018 года. До этого действующей датой профессионального праздника морпехов считалось 16 ноября. Торжественная дата в целом была назначена в 2014-м.

Также добавим, что это далеко на первая поездка Владимира Зеленского на фронт. 18 апреля он побывал на Авдеевском направлении, всего в нескольких километрах от линии боевых столкновений с россиянами.

Теги:
#Фронт #Морская пехота #Владимир Зеленский #День морской пехоты