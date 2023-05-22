"Мир слышит нашу позицию": Зеленский о результатах встреч с мировыми лидерами

Украинская тематика становится в мире центральной, а уважение ко всем украинцам – особенным

Президент Владимир Зеленский считает, что прошедшая неделя была плодотворной и эффективной для Украины.

Об этом он заявил в обращении по результатам 452-го дня войны, которое было записано, очевидно, в самолете, во время перелета из Японии на Родину.

"Завершаем эту очень непростую, но очень важную неделю. В пятницу – Лига арабских государств. Суббота и воскресенье – G7 плюс Украина и еще расширенный формат – семь плюс партнеры, в том числе Глобальный Юг, плюс Украина. Интенсивно. Мир слышит нашу позицию. Защита и гарантии безопасности, возвращение всех наших территорий, всех наших людей, справедливость, реализация нашей формулы мира... Относительно каждого существенного для Украины пункта есть взаимопонимание с мировым большинством. И вместе будем увеличивать украинский потенциал", — уверен глава Украинского государства.

Владимир Зеленский заверил, что в воскресенье, 21 мая, Украина в Хиросиме была действительно почетным участником работы "Большой семерки", украинская тематика – центральной, а уважение ко всем украинцам – особенным.

"Встреча с президентом Байденом – и, как всегда, становимся сильнее после таких переговоров. Встреча с лидером Индонезии – содержательно. Встреча с президентом Республики Корея – потенциал для крепких отношений. Встреча с премьер-министром Канады Трюдо – спасибо, Джастин, тебе. Пообщался с лидерами Вьетнама и Австралии. Отдельно и подробно говорили с премьер-министром Японии – будем усиливать сотрудничество», – отметил президент Украины.

Владимир Зеленский уверен, что единство нашей страны с миром, наша защита для украинцев и наша сила – сила Украинского государства – будет и самым достойным почитанием памяти наших людей – разных поколений, – чья жизнь была сломана и растоптана российским злом, этой многолетней тиранией, которая изменяет форму, но убивает все равно жестоко.

Напомним, что во время саммита "Большой семерки" был принят ряд важных решений, а также высказана поддержка украинской формулы мира. Мировые лидеры поддержали позицию Зеленского по этому вопросу — речь идет не только о главах стран G7, но и о лидерах Индии, Индонезии и Бразилии.