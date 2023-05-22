"Світ чує нашу позицію": Зеленський про результати зустрічей зі світовими лідерами

Українська тематика стає у світі центральною, а шана до всіх українців – особливою

Президент Володимир Зеленський вважає, що минулий тиждень був плодотворним і ефективним для України.

Про це він заявив у зверненні за результатами 452-го дня війни, яке було записано, вочевидь, у літаку, під перельоту з Японії на Батьківщину.

"Завершуємо цей дуже непростий, але дуже важливий тиждень. У п’ятницю – Ліга арабських держав. Субота й неділя – G7 плюс Україна та ще розширений формат – сім плюс партнери, зокрема Глобальний Південь, плюс Україна. Інтенсивно. Світ чує нашу позицію. Захист і гарантії безпеки, повернення всіх наших територій, всіх наших людей, справедливість, реалізація нашої формули миру… Щодо кожного суттєвого для України пункту маємо порозуміння зі світовою більшістю. І разом будемо збільшувати український потенціал", — певен очільник Української держави.

Володимир Зеленський запевнив, що у неділю, 21 травня, Україна у Хіросімі була справді почесним учасником роботи "Великої сімки", українська тематика – центральною, а шана до всіх українців – особливою.

"Зустріч із Президентом Байденом – і, як завжди, стаємо сильнішими після таких переговорів. Зустріч із лідером Індонезії – змістовно. Зустріч із Президентом Республіки Корея – є потенціал для міцних відносин. Зустріч із Премʼєр-міністром Канади Трюдо – дякую, Джастіне, тобі. Поспілкувався з лідерами В’єтнаму та Австралії. Окремо й детально говорили з Прем’єр-міністром Японії – будемо посилювати співпрацю", — відзначив президент України.

Володимир Зеленський певен, що єдність нашої країни зі світом, наш захист для українців та наша сила – сила Української держави – буде і найбільш достойним ушануванням пам’яті наших людей – різних поколінь, – чиє життя було зламане та розтоптане російським злом, цією багатолітньою тиранією, яка змінює форму, але вбиває однаково жорстоко.

Нагадаємо, що під час саміту "Великої сімки" було ухвалено низку важливих рішень, а також висловлено підтримку української формули миру. Світові лідери підтримали позицію Зеленського щодо цього питання — йдеться не лише про глав країн G7, а й про лідерів Індії, Індонезії та Бразилії.