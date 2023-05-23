Оккупанты могли продвинуться под Кременной и Авдеевкой: свежие карты боев в Украине

Эпицентром боев остаются Бахмут и Марьинка

Подразделения общероссийского проукраинского русского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России" накануне совершили рейд в Белгородскую область россии. Украинцы заявили, что ВСУ не причастны к атаке.

В отчете Института изучения войны говорится, что часть официальных лиц и блогеров рф предположили, что это было организовано для отвлечения внимания от ситуации в Бахмуте и украинского контрнаступления. Также отмечается, что Евгений Пригожин снова обещает вывести вагнеровцев с линии фронта, однако речь не о Бахмуте, а о всей передовой после 1 июня. Причиной названо возобновление и тренировку.

По данным Генштаба ВСУ, враг сосредотачивает усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В сутки произошло более 30 боевых столкновений.

Карта боевых действий в Украине

Восток Украины

На Купянском направлении оккупанты наступали в районе Масютовки Харьковской области. На Лиманском — в районе Белогоровки Луганской области. По данным ISW, российские войска продвигаются к югу от Кременной вблизи фильтрационной станции на юго-восточной окраине Белогоровки.

Карта боевых действий в Луганской области

В Бахмуте и вокруг него продолжаются бои. Украинские войска сохраняют позиции в укрепрайоне на западе Бахмута и продолжаются бои за высоты к северу и югу от Бахмута. В рф не комментируют сложившуюся ситуацию, а сосредоточены на соревновании за ответственность за победу.

Карта боевых действий в Бахмуте

На Авдеевском направлении оккупанты наступали в направлениях Новокалинового, Северного, Водяного и Первомайского. ISW отмечают продвижение врага юго-западнее Первомайского (11 км юго-западнее Авдеевки). По данным DeepState возле Первомайского украинские военные успешно отбили атаку оккупантов из подразделения "шторм", также несколько десятков удалось захватить пленным. На Марьинском направлении были отражены многочисленные атаки противника в районе города Марьинка.

Карта боевых действий в Донецкой области

Юг Украины

Россияне напрягают украинские позиции на островах в Днепре. Они заявляют о сдерживании украинских сил авиабомбами. ЗАЭС снова в блекауте – станция выживает на генераторах. Войска рф ведут обстрелы поселений вблизи линии столкновения.

Линия фронта в Херсонской области

Линия фронта в Запорожской области

Ранее "Телеграф" рассказывал о новом объявленном пакете военной помощи для Украины от США. Среди передачи много боеприпасов, в частности для американских ПТРК.