Украина получит больше ракет для ПТРК TOW: что может американская техника против танков (видео)

У ПТРК есть несколько модификаций

Украинские военные в новом транше военной помощи от США получат новую партию ракет для ПТРК TOW. Этот противотанковый ракетный комплекс используется против российских захватчиков уже не один месяц.

ПТРК TOW является одним из самых распространенных в мире. TOW – это аббревиатура, которая происходит от расшифровки названия используемой ракеты – Tubelaunched, Optically-sighted, Wire-guided, то есть запускается из контейнера, прицеливается оптически и управляется по проводам. Тяжелый ПТРК имеет несколько модификаций. В частности, в 1983 году появилась модель BGM71D (TOW-2) — в ней улучшили двигатели, систему управления и боеголовку.

Ракета приводится по прямой линии видимости, оператор должен держать ракету в поле зрения постоянно. Если кабель разрывается – ракета летит по ранее указанной траектории.

Характеристики ПТРК TOW (TOW-2):

Диаметр ракеты — 127 (152) мм.

Длина ракеты — 1170 (1450) мм.

Темп стрельбы — 2 выстр./мин

Дальность стрельбы — 3000-4500 м

Бронебойность — 430-900 мм

Скорость – 300 м/с.

Характеристики ПТРК TOW

Все пусковые установки систем вооружения TOW, включая пусковую установку ITASTM, противотанковую управляемую ракетную машину Stryker или модифицированную пусковую установку ITAS, а также боевые машины Bradley, могут стрелять ракетами TOW 2A, TOW 2B и противобункерными TOW Bunker Buster.

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