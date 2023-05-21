Входит в ТОП-10 машин огневой поддержки: Украина может получить мощные танки от Италии (видео)
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Итальянский колесный танк обеспечивает огонь прямой наводкой по вражеской бронетехнике
Украина может получить военную помощь от Италии в виде колесных танков Centauro. Они были замечены при перемещении на железнодорожной станции в городе Казерта, который находится недалеко от Неаполя.
Об этом на своей странице Twitter под ником "A-129 Mangusta" рассказал итальянский военный аналитик. По его словам, вместе с танками была замечена и партия бронемашин Iveco LMV устаревшей модификации, которые уже не используют в Италии. Ранее их поставляли в Украину.
"В Казерте были замечены транспортируемые B1 Centauro и Iveco VM90. Это не означает, что они на 100% направляются в Украину, однако имейте в виду, что B1 Centauro находились там же, где ремонтировались M109L (гаубицы, — Ред.) для Украины", — написал аналитик.
К слову, итальянские колесные танки Centauro схожи по характеристикам с танками AMX-10RC, которые Украине передаст Франция.
Что известно о Centauro B1
Centauro B1 представляет собой боевую бронированную машину на четырехколесном шасси с пушечно-пулеметным вооружением. Серийное производство этой техники продолжалось в период с 1991 по 2006 год. Всего было выпущено 484 машины этого типа. Часть их них Италия экспортировала в Испанию.
Этот колесный танк входит в ТОП-10 машин огневой поддержки (артиллерийские системы, специально разработанные для поддержки пехоты своей огневой мощью). По информации Military.Today, Centauro B1 обеспечивают огонь прямой наводкой по вражеской бронетехнике, зданиям и полевым укреплениям. Также машины огневой поддержки могут поражать даже основные боевые танки.
Характеристики
- Боевая масса — 25 т;
- Экипаж — 4 человека;
- Длина корпуса — 7,85 м;
- Ширина — 2,94 м;
- Высота — 2,73 м;
- Калибр и марка пушки — 105-мм Oto Melara 120-мм;
- Тип пушки — нарезная;
- Длина ствола, калибров — 52;
- Боекомплект пушки — 40;
- Прицелы — дневной и ночной тепловизорный, с лазерным дальномером;
- Пулемёты — 2 × 7,62-мм.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинские военные используют на фронте немецкие беспилотники Vector. Этот дрон оснащен возможностями ИИ и может вести видеонаблюдение и съемку на расстоянии до 35 км.