Франция передаст Украине еще танки: о каких идет речь и что они могут (видео)

Легкий танк отличается маневренностью

Украинский президент Владимир Зеленский посетил Францию с визитом. В совместном заявлении с президентом Франции они сообщили, что в ближайшие недели Франция проведет подготовку и оснастит несколько батальонов десятками бронированных машин и легких танков, включая AMX-10RC.

Также французы обещают поддержать возможности украинских сил ПВО. Отметим, что количество танков и бронированных машин не называется, а на танковом батальоне обычно 30-40 машин. Танк AMX-10RC уже передавался Украине.

Это тяжелый бронеавтомобиль, чаще характеризующийся как колесный танк. На вооружение поступил в 1981 году. На вооружении во Франции стояло более 240 таких танков, которые в 2022 году решили постепенно заменять. По сравнению с классическим пониманием танка они другие – более легкие, менее бронированные, менее проходимые через колеса, однако более маневренные.

Характеристики AMX-10RC:

Вес — 15,8 т, с дополнительной броней — 16,6 т,

Экипаж — 4 человека,

Вооружение – пушка F2 BK MECA калибром 105 мм,

Дополнительное вооружение — спаренный пулемет, зенитный пулемет,

Скорость на дороге — до 85 км/ч,

Скорость по бездорожью – 40 км/ч.

Характеристики AMX-10RC

Стоит отметить, что башня легкого танка оборудована системой управления огнем, позволяющей видеть стационарные и подвижные цели менее чем за 6 секунд. Для ночного видения установлен тепловизор, позволяющий видеть на расстоянии от 1200 до 4000 метров в зависимости от того, базовая версия или модернизированная.

Ранее Телеграф рассказывал, что Украине уже передали все обещанные танки Challenger. В отличие от "француза" этот танк оправдывает свое название — весом до 75 тонн он считается самым бронированным в мире.