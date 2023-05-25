Оккупанты могли продвинуться на Харьковщине: свежие карты боев в Украине

Оккупанты активизировались на Купянском направлении

Финансист вагнеровцев евгений пригожин пытается закрепить свою позицию в российской политике используя тему захвата Бахмута, которое произошло не полностью. В то же время, российское информполе обсуждает большие потери вагнеровцев в длительных попытках захвата города.

Как отмечают аналитики Института изучения войны, российские военные продолжают атаки как на линии Сватово-Кременная и в окрестностях Купянска, так и в Бахмуте и под Авдеевкой.

Генштаб ВСУ сообщает о боевых действиях на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В сутки на них отбиты 28 атак.

Карта боевых действий в Украине

Восток Украины

Российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Масютовки (16 км северо-восточнее Купянска). На Лиманском направлении наступательных действий не зафиксировано. Аналитики отметили, что 24 мая были опубликованы геолокационные кадры, показывающие, что российские войска захватили Ягодное (22 км восточнее Купянска) и немного продвигались вблизи Спирного (25 км южнее Кременной).

Карта боевых действий в Луганской области

Оккупанты продолжили ограниченные наземные атаки на окраине Бахмута, вели наступательные действия в направлении Ивановского. Украинские войска продолжают оборону на подступах к Бахмуту.

Карта боевых действий в Бахмуте

На Авдеевском направлении противник вел наступление в направлении населенных пунктов Новокалиново и Авдеевка, на Марьинском много атак врага отразили в районе города Марьинка. В западной части Донецкой области атаки врага не зафиксированы.

Карта боевых действий в Донецкой области

Юг Украины

Войска рф не прекращают оборонных действий на юге Украины. Они также обстреливают украинские позиции и прифронтовые города авиабомбами.

Линия фронта в Запорожской области

Линия фронта в Херсонской области

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в постоянно находящейся под ударами российских войск Авдеевке остался один ребенок. Его судьба неизвестна — родители не хотят эвакуироваться и прячутся от правоохранителей.