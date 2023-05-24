В Авдеевке родители прячут последнего ребенка и не дают его эвакуировать
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Это уже как шпионские страсти, но, к сожалению, найти ребенка пока не удается
В Авдеевке Донецкой области, где ведутся ожесточенные бои, а в конце января произошла трагедия — во время удара оккупантов погиб младенец, правоохранители разыскивают последнего оставшегося в городе ребенка. Родители не хотят уезжать из города — семью уже несколько месяцев пытаются найти правоохранители.
Об этом рассказал руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.
"Официально у нас в городе остается один ребенок, мы не можем его найти уже несколько месяцев точно. Последний месяц мы даже родителей не видим, где-то они очень сильно прячутся. Это уже как шпионские страсти, но, к сожалению, найти его не удается пока", – описал ситуацию он.
Барабаш добавил, что родители скрывают ребенка от эвакуации. Однако на данный момент неизвестно, могли ли они самостоятельно уехать из Авдеевки. При єтом подтверждений, что ребенок находится в безопасности, нет.
"Не можем найти ни мы, ни полиция, ни волонтеры, которые помогают с эвакуацией. Иногда уже думаем "может они уехали сами", но никакого подтверждения, что ребенок находится где-то в более безопасном месте, нет. Поэтому поиски продолжаются", – резюмировал руководитель Авдеевской ГВА.
Как рассказывал Телеграф, Авдеевка часто становится мишенью для российских оккупантов — во время одного из обстрелов в городе погибли трое жителей.