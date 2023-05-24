В Авдеевке родители прячут последнего ребенка и не дают его эвакуировать

Это уже как шпионские страсти, но, к сожалению, найти ребенка пока не удается

В Авдеевке Донецкой области, где ведутся ожесточенные бои, а в конце января произошла трагедия — во время удара оккупантов погиб младенец, правоохранители разыскивают последнего оставшегося в городе ребенка. Родители не хотят уезжать из города — семью уже несколько месяцев пытаются найти правоохранители.

Об этом рассказал руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

"Официально у нас в городе остается один ребенок, мы не можем его найти уже несколько месяцев точно. Последний месяц мы даже родителей не видим, где-то они очень сильно прячутся. Это уже как шпионские страсти, но, к сожалению, найти его не удается пока", – описал ситуацию он.

Авдеевка на карте

Барабаш добавил, что родители скрывают ребенка от эвакуации. Однако на данный момент неизвестно, могли ли они самостоятельно уехать из Авдеевки. При єтом подтверждений, что ребенок находится в безопасности, нет.

"Не можем найти ни мы, ни полиция, ни волонтеры, которые помогают с эвакуацией. Иногда уже думаем "может они уехали сами", но никакого подтверждения, что ребенок находится где-то в более безопасном месте, нет. Поэтому поиски продолжаются", – резюмировал руководитель Авдеевской ГВА.

Как рассказывал Телеграф, Авдеевка часто становится мишенью для российских оккупантов — во время одного из обстрелов в городе погибли трое жителей.