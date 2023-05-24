Война — день 455: беспощадные обстрелы Бахмута, суета в Белгородской области

Оперативно о главном 24 мая

Полномасштабное вторжение россии в Украину длится 455 дней. Пока россияне пытаются отловить в Белгородской области партизан, на территории Украины они сосредотачивают усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. При этом они могли продвинуться в некоторых местах. Что касается города-крепости Бахмут, то бои там продолжаются, а оккупанты не жалеют снарядов для того, чтобы уничтожить все то, что осталось от его инфраструктуры.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 24 мая, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В Белгороде ближе к полуночи прозвучал взрыв в районе железнодорожного вокзала.

О том, что происходило 21 мая, читайте в материале: Война — день 452: ситуация в Бахмуте критическая, но ВСУ держат оборону

Узнать о главных событиях 22 мая можно в публикации: Война — день 453: ВСУ окружают Бахмут, а оккупанты пытаются окончательно захватить город

С данными за 23 мая можно ознакомиться в трансляции: Война — день 454: ВСУ достигли преимущества под Бахмутом, а оккупанты не прекращают обстрелы