Война — день 457: украинские военные держат Бахмут и бьют по позициям оккупантов

Оперативно о главном 26 мая

Полномасштабное российское вторжение в Украину продолжается 457 дней. Противник продолжает проводить атаки на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, также российские военные активизировались на Купянском направлении. Украинские военные продолжают всеми силами держать Бахмут и наносят удары по позициям врага на оккупированных территориях, — в частности, российская авиация понесла потери в районе аэродрома под Мелитополем в Запорожской области.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 26 мая, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 У Морозовска в Ростовской области россии прогремел взрыв, — власти заявляют, что там ПВО сбила украинскую ракету.

Во временно оккупированном Бердянске тоже мощные взрывы. В сети пишут, что поражен склад боеприпасов, горюче-смазочных материалов и место дислокации личного состава россиян. Официальных комментариев украинской стороны по этому поводу пока не было.

С данными за 23 мая можно ознакомиться в трансляции: Война — день 454: ВСУ достигли преимущества под Бахмутом, а оккупанты не прекращают обстрелы

О том, что происходило 24 мая, читайте в материале: Война — день 455: беспощадные обстрелы Бахмута, суета в Белгородской области

Узнать о главных событиях 25 мая можно в публикации: Война — день 456: оккупанты замедлились под Бахмутом и продолжают обстрелы Украины