Вспыхнули пожары, есть пострадавшие: стали известны последствия удара по Днепру (фото)

Днепр и область подверглись новой атаке врага

Появились подробности ночного массированного удара по Днепру и Днепропетровской области в ночь на 26 мая. В результате атаки ракетами и дронами со стороны россии в областном центре есть разрушения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Сверхтяжёлая ночь. Было громко – враг массированно атаковал область ракетами и дронами. Досталось Днепру. В частном домовладении возник пожар, который уже потушен. Повреждены 2 дома и авто. Загорелось и на двух частных предприятиях. Огонь спасатели укротили.

Изуродованная заправка. Пострадал его работник. Ему оказали медпомощь – лечиться дома", — пишет он.

По его информации, также есть серьезные разрушения на одном из транспортніх предприятий города.

Также ночью атаковали Никопольский район, там обошлось без жертв.

"Последствия российской атаки могли быть куда хуже, если бы не наша невероятная ПВО. Предварительно только военные из ПВК "Восток" этой ночью над областью сбили 5 крылатых ракет и 6 "Шахедов", — добавил глава региона.

Ранее "Телеграф" писал о том, что известно о ночной атаке на Киев.