ВСУ удерживают позиции и имеют успехи в контрнаступлении: свежие карты боев

Украинские военные продолжают уверенно держать линию фронта

Украинские военные продолжают давать уверенный отпор врагу на всех направлениях, при этом добиваясь успеха в контрнаступлении.

Как сообщили в Институте изучения войны (ISW), враг безуспешно пытался наступать в Луганской, Харьковской и Донецкой областях, в то время как на Юге нашей страны он продолжает тактику массированных обстрелов.

По информации Генштаба, всего за прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных удара. Из установки С-300 враг ударил по дамбе в районе Карловки Донецкой области, из-за чего возникла большая угроза подтопления других находящихся рядом населенных пунктов. За минувшие сутки противник совершил 55 авиационных ударов и 19 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Бои в Харьковской и Луганской областях

Здесь за минувшие сутки зафиксированы попытки атак врага в районе Масютовки на Харьковщине и Белогоровки Луганской области.

Бои в Харьковской и Луганской областях

В то же время украинские военные смогли выбить врага с позиций в районе Спорного.

Бои в Донецкой области

Враг не оставляет попыток атаковать в направлении Бахмута и Ивановского, но за минувшие сутки успехов в у противника не было.

Бои в Донецкой области

Днем 25 мая главарь ЧВК "Вагнера" евгений пригожин заявил о начале вывода наемников из Бахмута. По его словам, город они покинут до 1 июня.

Бои за Бахмут

Российские источники пишут, что тяжелые бои продолжаются на флангах Бахмута, враг также пытается захватить Ивановское и Хромово.

Ситуация на Юге Украины

Российские блогеры сообщали о ликвидации ВСУ своего штурмовика Су-25 в Запорожской области. Точное место инцидента неизвестно.

Ситуация в Запорожской области

Была информация за минувшие сутки о пожаре в районе аэродрома в Мелитополе, а также о массированном ударе беспилотников по Крыму.

В то же время враг продолжает обстреливать населенные пункты на Юге Украины авиационными бомбами ФАБ-500. Известно о двух таких ударах в районе Берислава в Херсонской области.

Ситуация в Херсонской области

Как ранее рассказывал "Телеграф", президент беларуси александр лукашенко заявил, что анонсируемое контрнаступление ВСУ — это дезинформация.