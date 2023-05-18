Не долечили? лукашенко повеселил заявлением о контрнаступлении ВСУ

По мнению диктатора, никакого контрнаступления не будет

Самопровозглашенный президент Беларуси александр лукашенко, который время от времени делает странные, а порой и абсурдные заявления о войне в Украине, считает, что анонсируемое контрнаступление ВСУ — это дезинформация.

Такую версию событий беларусский "лидер" высказал сегодня, 18 мая, на встрече с участниками заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ. Об этом пишет "БелТа".

"Должен сказать, самая большая дезинформация — этот "контрнаступ". Никакого "контрнаступа", с моей точки зрения, нет и быть не может. Это просто безумство. Один к пяти на фронте воевать по технике и живой силе — это просто безумство! Нет, надо нагнетать, надо накручивать украинцев для того, чтобы продолжать и утопить нас в этом противостоянии. В этом сегодня суть на фронте. Мы это видим. Это у нас за забором прямо", — сказал александр лукашенко.

Отметим, что Украина сейчас активно готовится к предстоящему контрнаступлению. Владимир Зеленский считает, что первые шаги этого наступления увидят на Западе, а также хорошо прочувствует на себе россия. Несмотря на то, что эта тема широко обсуждается на протяжении последних месяцев не только в Украине, а и за ее пределами, лукашенко зачем-то решил высказаться по этому поводу, добавив в копилку своих и без того абсурдных заявлений по войне еще одно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в сети активно обсуждают возможную болезнь лукашенко после того, как он срочно уехал с путинского парада на 9 мая и имел нездоровый вид. СМИ предположили, чем может быть болен беларусский диктатор.