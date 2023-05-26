В Днепре раздался громкий взрыв, тревогу объявили только после: первые подробности (фото, видео)

В Днепре 26 мая прогремел еще один мощный взрыв

В Днепре, который ночью подвергся массированной атаке россиян, около 10:30 26 мая прогремел мощный взрыв, после чего в области была объявлена воздушная тревога.

Об это сообщает корреспондент "Телегарфа".

Звук взрыва слышали в разных частях города, пока официальной информации от властей не поступало.

В сети опубликовали фотографию, на которой видно столб дыма над одним из районов города.

В предположительном месте прилета возник мощный пожар, туда направляются спасатели.

После взрыва в некоторых районах Днепра пропала вода. Людей предупредили, что будут проводиться ремонтные работы.

В то же время "Николаевский Ванек" пишет, что по городу могли нанести удар баллистической ракетой.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 26 мая оккупанты нанесли новый массированный удар по Украине. Враг выпустил по нашей территории крылатые ракеты, ударные дроны и снаряды С-300/С-400. Также громко было и в Киеве, в небе над которым украинские силы ПВО сбивали вражеские крылатые ракеты, выпущенные с акватории Каспийского моря.