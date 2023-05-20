Укр

Венгрия снова подыгрывает кремлю: что произошло на этот раз

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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Венгрия блокирует очередной пакет санкций ЕС против россии
Венгрия блокирует очередной пакет санкций ЕС против россии. Фото Pixabay

Позиция Венгрии может стать причиной задержки окончательного решения по новому пакету санкций против рф

Венгрия ведет себя враждебно по отношению к нашей стране — недавно она заблокировала выделение восьмого транша финансовой помощи Европейского фонда мира на закупку оружия для Украины, а 19 мая заблокировала очередной пакет санкций Европейского Союза против рф. Речь об ограничениях для лиц, причастных к делу политика-оппозиционера Владимира Кара-Мурзы, приговоренного в рф к 25 годам тюремного заключения по обвинению в "государственной измене".

Об этом сообщает издание EUobserver.

Этот шаг Венгрии может стать причиной задержки окончательного решения и потребовать дальнейших переговоров с Венгрией и другими странами-членами ЕС.

В апреле послы Европейского союза практически достигли согласия по российским чиновникам, которые должны быть включены в санкционный список, связанный с делом Владимира Кара-Мурзы. Окончательно решение должно быть утверждено министрами иностранных дел ЕС на встрече в Брюсселе 22 мая.

Однако Венгрия наложило вето, на это решение. Протест страны касается как минимум одного из россиян, связанного с делом Кара-Мурзы и попавшего в список Европейского союза. Теперь потребуются дополнительные переговоры. ЕС настаивает на введении санкций против причастных к преследованию Владимира Кара-Мурзы.

Новый пакет санкций против России будет содержать ограничение продажи технологий двойного назначения и предусматривает включение в "черный список" около 100 российских чиновников и организаций, связанных с участием в конфликте на Украине.

Как ранее сообщал "Телеграф", глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт намерен блокировать военные транши ЕС Украине, пока не снимет санкции с ОТР Bank.

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#Россия #Санкции #Венгрия #Евросоюз