Венгрия снова подыгрывает кремлю: что произошло на этот раз

Позиция Венгрии может стать причиной задержки окончательного решения по новому пакету санкций против рф

Венгрия ведет себя враждебно по отношению к нашей стране — недавно она заблокировала выделение восьмого транша финансовой помощи Европейского фонда мира на закупку оружия для Украины, а 19 мая заблокировала очередной пакет санкций Европейского Союза против рф. Речь об ограничениях для лиц, причастных к делу политика-оппозиционера Владимира Кара-Мурзы, приговоренного в рф к 25 годам тюремного заключения по обвинению в "государственной измене".

Об этом сообщает издание EUobserver.

Этот шаг Венгрии может стать причиной задержки окончательного решения и потребовать дальнейших переговоров с Венгрией и другими странами-членами ЕС.

В апреле послы Европейского союза практически достигли согласия по российским чиновникам, которые должны быть включены в санкционный список, связанный с делом Владимира Кара-Мурзы. Окончательно решение должно быть утверждено министрами иностранных дел ЕС на встрече в Брюсселе 22 мая.

Однако Венгрия наложило вето, на это решение. Протест страны касается как минимум одного из россиян, связанного с делом Кара-Мурзы и попавшего в список Европейского союза. Теперь потребуются дополнительные переговоры. ЕС настаивает на введении санкций против причастных к преследованию Владимира Кара-Мурзы.

Новый пакет санкций против России будет содержать ограничение продажи технологий двойного назначения и предусматривает включение в "черный список" около 100 российских чиновников и организаций, связанных с участием в конфликте на Украине.

Как ранее сообщал "Телеграф", глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт намерен блокировать военные транши ЕС Украине, пока не снимет санкции с ОТР Bank.