Известный российский оппозиционер получил огромный срок за "фейки об армии рф и госизмену"

В россии вынесли очередной суровый приговор по надуманным обвинениям

17 апреля в россии вынесли приговор известному оппозиционному политику Владимиру Кара-Мурзе. Его приговорили к 25 годам колонии строгого режима.

Как пишут росСМИ, московский городской суд признал его виновным сразу трём статьям: "о фейках про армию", "участии в нежелательной организации" и "госизмене".

По данным источника, по статье об осуществлении деятельности нежелательной организации политику дали 3 года лишения свободы, по статье о "фейках об армии" он получил 7 лет и еще 18 лет ему дали за госизмену.

Также Кара-Мурзе запретили заниматься журналистской деятельностью на протяжении 7 лет после выхода из колонии.

После вынесения приговора оппозиционер сказал фразу: "Россия будет свободной, передайте всем".

По данным российского следствия, Кара-Мурза, будучи заместителем председателя организации "Открытая россия", "помогал организациям из стран НАТО". Также в материалах говорится, что политик якобы распространял ложную информацию о бомбардировке россиянами жилых районов, роддомов, больниц и школ на территории Украины.

Кара-Мурза оказался под стражей после своей речи в Палате представителей штата Аризона в 2022 году. Там он рассказал о военных преступлениях рф в Украине.

"Очень быстро, буквально за несколько лет, владимир путин изменил режим в россии с неидеальной демократии, какой она была в девяностые годы, на идеальное авторитарное государство, построенное им к сегодняшнему дню… Я не только политик, я еще по образованию и историк. И то, что мы точно знаем из истории, – это как заканчивается время диктаторов. Оно всегда заканчивается одинаково. И я хотел бы в этом ошибаться, но сегодня весь мир видит, что путинский режим делает с Украиной. Он сбрасывает кластерные бомбы на жилые районы, на роддома, больницы и школы", — сказал он во время визит в США.

Также он неоднократно говорил, что в рф живут миллионы людей, которые не поддерживают войну в Украине.

Ранее "Телеграф" писал, что в рф к 19 годам колонии приговорили музыкантов, которые выступили против войны.