Відомий російський опозиціонер отримав величезний строк за "фейки про армію Росії і держзраду"

У Росії винесли черговий суворий вирок за надуманими звинуваченнями

17 квітня у Росії винесли вирок відомому опозиційному політику Володимиру Кара-Мурзі. Його засудили до 25 років колонії суворого режиму.

Як пишуть росЗМІ, московський міський суд визнав його винним одразу трьома статтями: "про фейки про армію", "участь у небажаній організації" та "держзміні".

За даними джерела, за статтею про провадження діяльності небажаної організації політику дали 3 роки позбавлення волі, за статтею про "фейки про армію" він отримав 7 років і ще 18 років йому дали за держзраду.

Також Кара-Мурзі заборонили займатися журналістською діяльністю упродовж 7 років після виходу з колонії.

Після вироку опозиціонер сказав фразу: "Росія буде вільною, передайте всім".

За даними російського слідства, Кара-Мурза, будучи заступником голови організації "Відкрита росія", "допомагав організаціям із країн НАТО". Також у матеріалах йдеться, що політик нібито поширював неправдиву інформацію про бомбардування росіянами житлових районів, пологових будинків, лікарень та шкіл на території України.

Кара-Мурза опинився під вартою після своєї промови у Палаті представників штату Арізона у 2022 році. Там він розповів про військові злочини росії в Україні.

"Дуже швидко, буквально за кілька років, володимир путін змінив режим у росії з неідеальної демократії, якою вона була в дев’яності роки, на ідеальну авторитарну державу, побудовану ним до сьогоднішнього дня... Я не тільки політик, я ще за освітою та історик. І те, що ми точно знаємо з історії, — це як закінчується час диктаторів.Вона завжди закінчується однаково.І я хотів би в цьому помилятися, але сьогодні весь світ бачить, що путінський режим робить з Україною. Він скидає кластерні бомби на житлові райони, на пологові будинки, лікарні та школи", — сказав він під час візиту до США.

Також він неодноразово говорив, що в росії живуть мільйони людей, які не підтримують війну в Україні.

Раніше "Телеграф" писав, що в росії до 19 років колонії засудили музикантів, які виступили проти війни.