У рф по 19 років колонії отримали музиканти, які виступили проти війни: що вони зробили

Вогонь швидко загасив охоронець, тож ніхто не постраждав

У російському Челябінську жорстко покарали двох музикантів, які підозрюються у підпалі будівлі, де знаходиться військово-обліковий стіл. Попри те, що в результаті пожежі ніхто з людей не постраждав, чоловіки засуджені до позбавлення волі строком на 19 років кожен.

Як у понеділок, 10 квітня, повідомили у пресцентрі антивоєнної ініціативи "Зона солідарності", станом на сьогоднішній день вирок, що був ухвалений єкатеринбурзьким Центральним окружним військовим судом — найжорсткіший серед усіх існуючих.

Також зазначається, що таке необґрунтовано жорстке покарання чоловіки могли отримати через те, що пов'язані з середою умовно лояльної влади, а саме: Олексій Нурієв працював співробітником Міністерства з надзвичайних ситуацій, а його товариш Роман Насрієв — водій у позавідомчій охороні, що відноситься до росгвардії.

"Музиканти були визнані винними за статтями щодо вчинення теракту групою осіб, яка мала попередню змову та проходила навчання для терористичної діяльності", — йдеться у повідомленні.

Варто нагадати, що в рамках слідства було встановлено, що восени 2022 року Нурієв та Насрієв підійшли до будівлі адміністрації міста Бакал, де також знаходиться військово-обліковий стіл та кинули у вікна коктейлі Молотова. В результаті в одному з приміщень сталося займання, проте воно було незначним — прогорів лише лінолеум. Вогонь загасив охоронець.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у перші дні після оголошення часткової мобілізації в росії, по країні пронеслася хвиля акцій протесту під час яких військовозобов'язані росіяни підпалювали будівлі, пов’язані з мобілізаційними заходами.