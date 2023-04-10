В россии по 19 лет колонии получили музыканты, выступившие против войны: что они сделали

Огонь быстро погасил охранник, поэтому никто не пострадал

В российском Челябинске жестоко наказали двух музыкантов, подозреваемых в поджоге здания, где находится военно-учетный стол. Несмотря на то, что в результате пожара никто из людей не пострадал, мужчины приговорены к лишению свободы сроком на 19 лет каждый.

Как в понедельник, 10 апреля, сообщили в пресс-центре антивоенной инициативы "Зона солидарности", по состоянию на сегодняшний день приговор, вынесенный екатеринбургским Центральным окружным военным судом — самый жесткий из всех существующих.

Также отмечается, что такое необоснованно жесткое наказание мужчины могли получить из-за того, что связанные со средой условно лояльной власти, а именно: Алексей Нуриев работал сотрудником Министерства по чрезвычайным ситуациям, а его товарищ Роман Насриев — водитель во вневедомственной охране, относящийся к росгвардии.

"Музыканты были признаны виновными по статьям о совершении теракта группой лиц, которые имели предварительный сговор и проходили обучение для террористической деятельности", — говорится в сообщении.

Следует напомнить, что в рамках следствия было установлено, что осенью 2022 года Нуриев и Насриев подошли к зданию администрации города Бакал, где находится военно-учетный стол и бросили в окна коктейли Молотова. В результате в одном из помещений произошло возгорание, однако оно было незначительным – прогорел только линолеум. Огонь погасил охранник.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в первые дни после объявления частичной мобилизации в россии, по стране пронеслась волна акций протеста, во время которых военнообязанные россияне поджигали здания, связанные с мобилизационными мероприятиями.