"Питають чий Крим і годують баландою": росіяни утримують в карцері політвʼязнів Ельдара Кантимирова та Тимура Ялкабова

Кримські татари зазнають тиску з боку окупантів

Російська влада ще з 2014 року переслідує як тих, хто відкрито говорить про окупацію Криму, так і тих, хто виступає за збереження української та кримськотатарської мови та ідентичності. Росіяни катують кримчан, убивають, відмовляють у належній медичній допомозі, переслідують за політичними й релігійними мотивами.

Свого часу Ельдара Кантимирова та Тимура Ялкабова російський суд незаконно засудив до 30 років позбавлення волі сумарно. Декілька місяців тому їх етапували у в’язницю Димитровграда Ульянівської області росії, а останній місяць чоловіків взагалі утримують у карцері.

Окупаційні слідчі вважають, що підсудні були причетні до ісламської політичної партії "Хізб ут-Тахрір" і готували на території Автономної Республіки Крим державний переворот через "тотальну ісламізацію населення". У своїх доказах вони спиралися на заборонену ісламську літературу, яку вони нібито знайшли під час обшуків, оперативні дані ФСБ й свідчення секретних свідків. Зброї, планів перевороту та інших доказів підготовки терактів у підсудних під час обшуків так і не виявили. Загалом правоохоронці працюють за відпрацьованою схемою фабрикації "доказів".

Нам вдалося поспілкуватися з дружинами політв’язнів Ельвіною Усеїновою та Аліє Ялкабовою та дізнатися, що відбувається у стінах російських в’язниць.

Дружини політичних в'язнів

За словами Ельвіни Усеїнової, місяць тому окупанти помістили її чоловіка до штрафного ізолятору на трьох осіб. Разом з Ельдаром у тісному приміщенні знаходиться Тимур Ялкабов та ще один громадянин України. Вона зазначила, що останнього хлопця мали екстрадувати, але не встигли.

Режим колонії вкрай суровий — зустріч з рідними дозволяється лише раз на рік, як і можливість надіслати пакунок до в'язня, годують там тільки баландою (ред. — дуже рідка пісна юшка).

"З лютого 2023 року у в'язниці на них чинять жахливий тиск. За тиждень у їхній камері тричі провели обшук, забрали особисті речі. Під час обшуку співробітники колонії наносили в'язням побої", — каже Ельвіна.

Подружжя писали скарги до прокуратури та суду, але їх звернення залишаються ігнорованими.

"Як тільки закінчується один термін, їм одразу продовжують утримання під різними приводами. Я писала до суспільної наглядової комісії, прокуратури. Вони приходили, але полегшення немає".

За словами Ельдара Кантимирова — це наказ ФСБ безпосередньо проти кримських татар та громадян України.

"Їх кілька разів допитували на предмет громадянами якої держави вони себе вважають, чий Крим тощо. Вони чітко окреслили свою позицію", – повідомляють дружини політвʼязнів.

Усеїнова наголосила, що росіяни вимагають співпраці з ними, змушують працювати на виробництві форми для військових. Однак чоловіки наголошують що в жодному разі не погодяться на це. Наразі до них звертаються жорстоко саме як до громадян України.

Належної медичної допомоги росіяни не надають

Ще у 2020 році Ельдар Кантимиров всю зиму перебував в камері без опалення. Через переохолодження у нього схопили нирки, а у медчастині йому дали тільки знеболюючі. Зараз у чоловіка почалися проблеми зі спиною, адже у тісній камері зробити хоч якусь фізичну розминку не вийде.

Тимур Ялкабов є астматиком. За словами дружини, він просить за нього не перейматися, але стан його здоров’я дуже бентежить.

"Нещодавно мені пощастило з ним зідзвонитися. Я побачила, що за короткий час він дуже схуднув. Він завжди заспокоює нас, щоб ми не хвилювалися. Однак реальна ситуація є дуже критичною", — розповідає Аліє Ялкабова.

Тимур Ялкабов

"Сьогодні понад 200 дітей бачать повний абсурд несправедливості та звинувачень щодо їхніх батьків, а також усього нашого народу, нашої релігії, культури та нашої історії. Ми це витримали в минулому, ми пройдемо і цього разу — разом і в єдності", — виступив у суді Тимур Ялкабов.

Останнім часом правила поводження з політичними в'язнями стають все жорсткішими. У темних камерах немає ні сонячного світла, ні радіо, ні телебачення, відповідно, немає можливості дізнатися котра година. Для мусульман це вкрай важливо, оскільки п'ятикратна молитва прив'язана до часу. Вони свідомо забрали годинники, щоб психологічно їх подавити.

Діти політв’язнів залишилися без любові та тепла батька

Ельвіна розповіла, що перший обшук відбувся ще у 2017 році. Того року Ельдар вийшов на одиночний пікет з плакатом "Кримські татари – не терористи". Зрештою відбувся перший обшук, у якому були залучені ОМОН та спецназ.

"Тоді ми зрозуміли що вони не дадуть нам спокій. Чоловік поговорив з дітьми та пояснив все як є. Те що росіяни лихо налаштовані проти нашого народу. Ми розповіли, що ця війна триває вже дуже давно і те, що колись мої бабуся та дідусь теж були депортовані. Зрештою він сказав дітям, щоб не сталося не плакати та не боятися. Коли його заарештували, нашій дочці було всього 10 місяців, тож вона взагалі не пам’ятає тата," — ділиться Ельвіна.

За словами його адвоката, Айдера Азаматова, Ельдар від 2014 року мав активну громадську позицію, активно відвідував суди, допомагав сім'ям політв'язнів.

"Можна сказати, він став неугодним. Сьогоднішні реалії Криму такі, що із цих людей роблять псевдотерористів. І ми вважаємо вирок незаконним. Людей засудили на великі терміни. Навіть за вбивства такі терміни не дають. Наші підзахисні не впадають у відчай і готові далі виключно мирним шляхом протистояти несправедливості", – сказав він.

Жінки зазначили, що дивлячись українські новини, вони постійно чекають, що президент України Володимир Зеленський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба або керівник Офісу Андрій Єрмак згадають про політичних в’язнів, адже зараз їм потрібна допомога. Останні місяці пресинг на кримських татар посилюється.

Нагадаємо, що мешканці окупованого півострова перебувають під захистом Женевських конвенцій, що забороняють їхнє примусове переміщення на території держави-окупанта або за кордон. Правозахисники Регіонального центру з прав людини називають такі дії воєнним злочином. У майбутньому всі докази допоможуть у притягненні до відповідальності злочинців у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі. Але гірка правда в тому, що безневинні жертви російського терору страждають вже і зараз.