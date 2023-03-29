"Спрашивают чей Крым и кормят баландой": россияне удерживают в карцере политзаключенных Эльдара Кантимирова и Тимура Ялкабова

Крымские татары испытывают давление со стороны окупантов

Российские власти еще с 2014 года преследуют как открыто говорящих об оккупации Крыма, так и тех, кто выступает за сохранение украинского и крымскотатарского языка и идентичности. Россияне пытают крымчан, убивают, отказывают в должной медицинской помощи, преследуют по политическим и религиозным мотивам.

В свое время Эльдар Кантимиров и Тимур Ялкабов российский суд незаконно приговорил к 30 годам лишения свободы суммарно. Несколько месяцев назад их этапировали в тюрьму Димитровграда Ульяновской области россии, а последний месяц мужчин вообще удерживают в карцере.

Оккупационные следователи считают, что подсудимые были причастны к исламской политической партии "Хизб ут-Тахрир" и готовили на территории Автономной Республики Крым государственный переворот через "тотальную исламизацию населения". В своих доказательствах они опирались на запрещенную исламскую литературу, которую они якобы обнаружили во время обысков, оперативные данные ФСБ и свидетельства секретных свидетелей. Оружия, планы переворота и другие доказательства подготовки терактов у подсудимых во время обысков так и не были обнаружены. В общем, правоохранители работают по отработанной схеме фабрикации "доказательств".

Нам удалось пообщаться с женами политзаключенных Эльвиной Усеиновой и Алие Ялкабовой и узнать, что происходит в стенах российских тюрем.

Жены политических заключенных

По словам Эльвины Усеиновой, месяц назад оккупанты поместили ее мужа в штрафной изолятор на трех человек. Вместе с Эльдаром в тесном помещении находится Тимур Ялкабов и еще один гражданин Украины. Она отметила, что последнего парня должны были экстрадировать, но не успели.

Режим колонии крайне суровый — встреча с родными разрешается только раз в год, как и возможность отправить посылку заключенному, кормят там только баландой (ред. — очень редкая постная уха).

"С февраля 2023 года в тюрьме на них оказывают ужасное давление. За неделю в их камере трижды провели обыск, забрали личные вещи. Во время обыска сотрудники колонии наносили узникам побои", — говорит Эльвина.

Супруги писали жалобы в прокуратуру и суд, но их обращения остаются игнорированными.

"Как только истекает один срок, им сразу продолжают содержание под разными предлогами. Я писала в общественную наблюдательную комиссию, прокуратуру. Они приходили, но облегчения нет".

По словам Эльдара Кантимирова, это приказ ФСБ непосредственно против крымских татар и граждан Украины.

"Их несколько раз допрашивали на предмет гражданином какого государства они себя считают, чей Крым и т.д. Они четко очертили свою позицию", – сообщают супруги политзаключенных.

Усеинова подчеркнула, что россияне требуют сотрудничества с ними, заставляют работать на производстве формы для военных. Однако мужчины отмечают, что ни в коем случае не согласятся на это. Пока к ним обращаются жестоко именно как к гражданам Украины.

Надлежащую медицинскую помощь россияне не оказывают

Еще в 2020 году Эльдар Кантимиров всю зиму находился в камере без отопления. Из-за переохлаждения у него схватили почки, а в медчасти ему дали только обезболивающие. Сейчас у мужчины начались проблемы со спиной, ведь в тесной камере сделать хоть какую-нибудь физическую разминку не получится.

Тимур Ялкабов является астматиком. По словам жены, он просит про него не беспокоиться, но состояние его здоровья очень смущает.

"Недавно мне посчастливилось с ним созвониться. Я увидела, что за короткое время он очень похудел. Он всегда успокаивает нас, чтобы мы не волновались. Однако реальная ситуация очень критическая", — рассказывает Алия Ялкабова.

Тимур Ялкабов

"Сегодня более 200 детей видят полный абсурд несправедливости и обвинений в их родителях, а также всем нашем народе, нашей религии, культуре и нашей истории. Мы это выдержали в прошлом, мы пройдем и в этот раз — вместе и в единстве", — выступил в суде Тимур Ялкабов.

В последнее время правила обращения с политическими заключенными становятся все более жесткими. В темных камерах нет ни солнечного света, ни радио, ни телевидения, соответственно нет возможности узнать который час. Для мусульман это очень важно, поскольку пятикратная молитва привязана ко времени. Они сознательно отобрали часы, чтобы психологически их подавить.

Дети политзаключенных остались без любви и тепла отца

Эльвина рассказала, что первый обыск прошел еще в 2017 году. В этом году Эльдар вышел на одиночный пикет с плакатом "Крымские татары – не террористы". В конце концов, состоялся первый обыск, в котором были привлечены ОМОН и спецназ.

"Тогда мы поняли что они не оставят нас в покое. Муж поговорил с детьми и объяснил все как есть. То что россияне настроены против нашего народа. Мы рассказали, что эта война продолжается уже очень давно и то, что когда-то мои бабушка и дедушка тоже были депортированы. В конце концов он сказал детям, чтобы не случилось не плакать и не бояться. Когда его арестовали, нашей дочери было всего 10 месяцев, поэтому она вообще не помнит папу", — делится Эльвина.

По словам его адвоката, Айдера Азаматова, Эльдар с 2014 года имел активную общественную позицию, активно посещал суды, помогал семьям политзаключенных.

"Можно сказать, он стал неугодным. Сегодняшние реалии Крыма таковы, что из этих людей делают псевдотеррористов. И мы считаем приговор незаконным. Людей осудили на большие сроки. Даже за убийства такие сроки не дают. Наши подзащитные не отчаиваются и готовы дальше исключительно мирным путем противостоять несправедливости", – сказал он.

Женщины отметили, что, смотря украинские новости, они постоянно ожидают, что президент Украины Владимир Зеленский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба или руководитель Офиса Андрей Ермак вспомнят о политических заключенных, ведь сейчас им нужна помощь. В последние месяцы прессинг на крымских татар усиливается.

Напомним, что жители оккупированного полуострова находятся под защитой Женевских конвенций, запрещающих их принудительное перемещение на территории государства-оккупанта или за границу. Правозащитники Регионального центра по правам человека называют такие действия военным преступлением. В будущем все доказательства помогут привлечь к ответственности преступников в Международном уголовном суде в Гааге. Но горькая правда в том, что безобидные жертвы российского террора страдают уже и сейчас.