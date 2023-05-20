Угорщина знову підіграє кремлю: що сталося цього разу

Позиція Угорщини може стати причиною затримки остаточного рішення щодо нового пакету санкцій проти росії

Угорщина поводиться вороже до нашої країни — нещодавно вона заблокувала виділення восьмого траншу фінансової допомоги Європейського фонду миру на закупівлю зброї для України, а 19 травня заблокувала черговий пакет санкцій Європейського Союзу проти росії. Йдеться обмеження для осіб, причетних до справи політика-опозиціонера Володимира Кара-Мурзи, засудженого в Росії до 25 років ув’язнення за звинуваченням у "державній зраді".

Про це повідомляє видання EUobserver.

Цей крок Угорщини може спричинити затримку остаточного рішення і вимагати подальших переговорів з Угорщиною та іншими країнами-членами ЄС.

У квітні посли Європейського союзу практично досягли згоди щодо російських чиновників, які мають бути включені до списку санкцій, пов’язаного зі справою Володимира Кара-Мурзи. Остаточне рішення має бути затверджено міністрами закордонних справ ЄС на зустрічі у Брюсселі 22 травня.

Однак Угорщина наклала вето на це рішення. Протест країни стосується щонайменше одного з росіян, пов’язаного зі справою Кара-Мурзи, який потрапив до списку Європейського союзу. Тепер будуть потрібні додаткові переговори. ЄС наполягає на запровадженні санкцій проти причетних до переслідування Володимира Кара-Мурзи.

Новий пакет санкцій проти росії міститиме обмеження продажу технологій подвійного призначення та передбачає включення до "чорного списку" близько 100 російських чиновників та організацій, пов’язаних з участю у конфлікті в Україні.

Як раніше повідомляв "Телеграф", глава Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт має намір блокувати військові транші ЄС Україні, доки не зніме санкції з ОТР Bank.