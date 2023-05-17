Блокуватиме військові транші: Угорщина поставила умову Україні

В угорському МЗС вважають, що Україна нібито поводиться вороже до їхньої країни

Глава Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто зробив гучну заяву про те, що Будапешт має намір блокувати військові транші ЄС Україні, доки не зніме санкції з ОТР Bank.

Про це сьогодні, 17 травня, повідомляє видання Index, цитуючи слова міністра закордонних справ.

"Поки що українці не виключать OTP зі списку міжнародних прихильників війни, Угорщина не зможе брати участь у рішеннях, пов’язаних з Європейським фондом миру та санкцій", — сказав Петер Сійярто.

Також він заявив, що Україна нібито поводиться все більш вороже до Угорщини, через що уряд не може підтримати ні 11-й пакет санкцій, ні новий грант у розмірі 500 млн євро.

"У той час, як від нас очікують відшкодування нових економічних збитків, Україна поводиться все більш вороже до Угорщини", — зазначив глава МЗС.

Зазначимо, що на початку травня Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни. Дане рішення було прийнято через те, що банк продовжує свою діяльність на території росії, а також через фактичне визнання так званих "Л/ДНР".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у США жорстко поставили Угорщину на місце через "цинічні" висловлювання про війну в Україні.