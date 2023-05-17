Будет блокировать военные транши: Венгрия поставила условие Украине

В венгерском МИД считают, что Украина якобы ведет себя враждебно по отношению к их стране

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сделал громкое заявление о том, что Будапешт намерен блокировать военные транши ЕС Украине, пока не снимет санкции с ОТР Bank.

Об этом сегодня, 17 мая, сообщает издание Index, цитируя слова министра иностранных дел.

"Пока украинцы не исключат OTP из списка международных сторонников войны, Венгрия не сможет принимать участие в решениях, связанных с Европейским фондом мира и санкций", — сказал Петер Сийярто.

Также он заявил, что Украина якобы ведет себя все более враждебно по отношению к Венгрии, из-за чего правительство не может поддержать ни 11-й пакет санкций, ни новый грант в размере 500 млн евро.

"В то время как от нас ожидают возмещения новых экономических убытков, Украина ведет себя все более враждебно по отношению к Венгрии", — отметил глава МИД.

Отметим, что в начале мая Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло венгерский OTP Bank в перечень международных спонсоров войны. Данное решение было принято по причине того, что банк продолжает свою деятельность на территории россии, а также из-за фактического признания так называемых "Л/ДНР".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в США жестко поставили Венгрию на место из-за "циничных" высказываний о войне в Украине.