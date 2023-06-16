"Мирний план" путіна для лідерів Африки: у мережі оцінили ракетний удар по Києву

Росіяни ракетами вирішили зустріти його "мирну ініціативу" президента ПАР

Російські окупанти запустили ракети у бік Київщини, коли у столиці сьогодні з робочим візитом перебуває президент ПАР Сиріл Рамафоса та інші офіційні особи.

На такий "збіг" вже встигли звернути увагу до мережі. Так, український активіст та блогер Сергій Стерненко у своєму Telegram-каналі написав пост про це та зазначив, що загарбники таким чином вирішили зустріти "мирну ініціативу" лідера ПАР.

"У столиці зараз президент ПАР, ось якраз росіяни ракетами вирішили зустріти його "мирну ініціативу". У Києві зараз також прем’єр-міністр Єгипту. Єгипет хоче до проросійського БРІКСу. Ось росіяни якраз йому запрошення відправили", — написав він.

Також висловився щодо ракетної атаки цього дня висловився український блогер, журналіст та політичний оглядач Денис Казанський. Він зазначив, що росія вкотре продемонструвала, що з нею жодних переговорів не може бути.

"Сьогодні до Києва з мирними ініціативами приїхали лідери ПАР та Єгипту, які хочуть бути посередниками на переговорах з росією. У цей момент росія завдала по Києву удару "Калібрами". У Київській області гримлять вибухи — працює ППО. Рятують президента ПАР від ракет його російських партнерів. Ще один доказ того, що в москві сидять абсолютно затяті, неосудні маніяки, всякі переговори з якими не мають сенсу. У них не з Україною проблеми. Вони в принципі кончені", — підкреслив блогер.

Відразу популярний блогер і бізнесмен Роман Шрайк дав оцінку діями путіну та його армії.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба також відреагував на ракетну атаку під час приїзду делегації.

"путін "зміцнює довіру", завдавши найбільшого за кілька тижнів ракетного удару по Києву, якраз на тлі візиту африканських лідерів до нашої столиці. Російські ракети — це сигнал Африці: росія хоче більше війни, а не миру", — написав міністр.

Водночас користувалися мережі активно коментують витівку росіян.

Зазначимо, що сьогодні до Києва прибули також: президент Замбії Хакаїнде Хічілема, президент Коморських Островів Азалі Ассумані (зараз він очолює Африканський Союз). Також у столиці перебуває прем’єр-міністр Єгипту Мустафа Мадбулі та міністр закордонних справ Уганди Джедже Одонго. 17 червня делегація планує вирушити до Санкт-Петербурга на зустріч з путіним.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що прессекретар російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков видав нові безглузді та вкрай цинічні заяви про війну в Україні.