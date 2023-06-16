"Великий боягуз приїжджає": у Петербурзі на тлі візиту путіна вводять дивні заходи безпеки

Сьогоднішній візит путіна на форум у Петербурзі кардинально відрізнятиметься від минулорічних

16 червня Петербурзький міжнародний економічний форум, де вчора презентували штучний інтелект "Жириновський", відвідає російський диктатор володимир путін. У зв’язку з цим у місті запроваджують додаткові заходи безпеки.

Як пишуть російські ЗМІ, через приїзд президента у Санкт-Петербурзі відключатимуть мобільний інтернет.

"Це пов’язано зі страхами путіна потрапити під атаку безпілотників", — пише джерело.

Водночас організатори форуму повідомили, що доступ до інтернету з телефонів буде обмежений нібито у зв’язку з проведенням технічних робіт на інфраструктурі операторів мобільного зв’язку. Вони додали, що учасники зможуть скористатися Wi-Fi.

Також російські видання пишуть, що путін скасував традиційні зустрічі з головами великих компаній у рамках форуму.

У мережі вже активно жартують на тему того, навіщо у Петербурзі відключатимуть мобільний інтернет.

Раніше "Телеграф" писав про те, що путін видав порцію нових дивних заяв про Україну.