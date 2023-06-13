"Україна не повинна існувати за рахунок росії": путін видав потік маячні про війну, втрати і цілі кремля

путін провів зустріч зі своїми прихильниками "військорами" і видав нову порцію добірного марення

Поки українські воїни під час контрнаступальних дій, які у Зеленського навіть не називають ще повноцінним контрнаступом, звільняють село за селом, російський диктатор володимир путін, мабуть, вирішив заспокоїти росіян добірними фейками.

"Телеграф" за обов’язком своєї роботи вимушено поринув у шизофренічні нісенітниці голови кремля і виніс звідти для своїх читачів "самі вершки".

"Контрнаступ" ЗСУ

Так, якщо послухати путіна, то може скластися враження, що рф вже й зовсім Україну "перемогла", а наша країна зазнала колосальних втрат. Адже за даними диктатора, доказів яким він, як завжди, не наводить, ЗСУ в ході "контрнаступу", який йому примарився ще 4 червня, втратила понад 160 танків і понад 360 бронемашин.

"Є ще втрати, яких ми не бачимо", — каже він.

Також, заперечуючи реальність, де Україні звільнила вже понад 5 населених пунктів, путін розповідає своїм шанувальникам про те, що ЗСУ "успіху не мають на жодній із ділянок фронту".

Що стосується втрат у живій силі, то тут "бункерний" написав казку про "10 до 1". Мовляв, Україна за час "котнрнаступу" втратила вдесятеро більше, ніж рф.

"У них великі втрати. Вони наближаються до оцінок, які можна назвати катасрофічними. Співвідношення 1 до 10, що називається на нашу користь", — ляпнув путін.

Цілі війни

Крім "контрнаступу" путін вкотре пояснив цілі війни. Напевно вони такі "очевидні", що їх доводиться пояснювати постійно вже протягом майже 500 днів.

Тут також без шизофринічного марення не обійшлося. Адже за словами диктатора, цілі "СВО" змінюються, проте в той же момент залишаються тими самими.

"Мета "спецоперації" змінюється відповідно до поточної ситуації", — говорить путін, майже відразу додаючи, що в цілому вони (цілі — ред.) залишаються тими ж.

Російський диктатор додав, що для нього та всієї країни вони мають "фундаментальний характер".

"Росія поступово та методично займається демілітаризацією України", — сказав він.

До всього цього "дід", як завжди, пожурив Захід та Україну, а також виставив рф "пухнастою":

"Україна — країна, яку Захід використовує для розгойдування росії".

"Ми навіть пальцем не торкнулися, але нас змусили стати на захист, ми намагалися щиро домовитися".

Про Україну

"Треба з повагою ставитись до існування України, але це не привід до росії ставитися без поваги. Україна не повинна існувати за рахунок росії і на історичних російських територіях, якщо не вибудовуються нормальні відносини".

"Собчак правильно свого часу говорив (він був розумною людиною) — "ви хочете йти — йдіть, але йдіть, з чим прийшли" — путин про бажання України вступити до НАТО.

"Те, що відбувається зараз в Україні, ніколи не влаштує росію. Тут ніколи не буде нічого неонацистського".

"Україна почала існувати 1922 року".

Також, мабуть, надихнувшись своїми вигадками, путін задався питанням, а чи не захопити йому Київ, проте відразу ж, напевно згадавши про втечу армії рф, вирішив, що не варто.

"Чи потрібно нам йти на Київ? Якщо так, то потрібна мобілізація, якщо ні, то ні. Наразі потреби в мобілізації немає".

Ну і насамкінець, заява путіна, яка навіть без пояснень виглядає смішно:

"росія, на відміну від України, — правова держава".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що путін назвав терміни розміщення ядерної зброї у Білорусі.

Також ми повідомляли, що "бункерним" візитом на Херсонщину показав дива телепортації.