"Украина не должна существовать за счет рф": путин выдал поток безумия о войне, потерях и целях кремля

путин провел встречу со своими прихлебателями "военкорами" и выдал новую порцию отборного бреда

Пока украинские воины в ходе контрнаступательных действий, которые у Зеленского даже не называют еще полноценным контрнаступлением, освобождают село за селом, российский диктатор владимир путин, видимо, решил успокоить россиян отборными фейками.

"Телеграф" по долгу своей работы вынуждено окунулся в шизофренические бредни главы кремля и вынес оттуда для своих читателей "самые сливки".

"Контрнаступление" ВСУ

Так, если послушать путина, то может сложиться впечатление, что рф уже и вовсе Украину "победила", а наша страна понесла колоссальные потери. Ведь по данным диктатора, доказательств которым он, как обычно, не приводит, ВСУ в ходе "контрнаступления", привидевшегося ему еще 4 июня, потеряла свыше 160 танков и свыше 360 бронемашин.

"Есть еще потери, которых мы не видим", — говорит он.

Также, отрицая реальность, где Украине освободила уже более 5 населенных пунктов, путин рассказывает своим прихлебателям о том, что у ВСУ "успеха нет ни на одном из участков фронта".

Что касается потерь в живой силе, то тут "бункерный" сочинил сказку о "10 к 1". Дескать Украина за время "котнрнаступления" потеряла в десять раз больше, чем рф.

"У них большие потери. Они приближаются к оценкам, которые можно назвать катасрофическими. Соотношение 1 к 10, что называется в нашу пользу", — ляпнул путин.

Цели войны

Помимо "контрнаступления" путин в который раз объяснил цели войны. По всей видимости они такие "очевидные", что их приходится объяснять постоянно уже на протяжении почти 500 дней.

Тут также без шизофринического бреда не обошлось. Ведь по словам диктатора, цели "СВО" меняются, однако в тот же момент остаются теми же самыми.

"Цели "спецоперации" меняются в соответствии с текущей ситуацией", — говорит путин, почти сразу добавляя, что в целом они (цели — ред.) остаются теми же.

Российский диктатор добавил, что для него и всей страны они носят "фундаментальный характер".

"россия постепенно и методично занимается демилитаризацией Украины", — сказал он.

Ко всему этому "дед", как всегда, пожурил Запад и Украину, а также выставил рф "пушистой":

"Украина — страна, которую Запад использует для раскачивания россии".

"Мы даже пальцем не притронулись, но нас вынудили встать на защиту, мы пытались искренне договориться".

Об Украине

"Надо с уважением относиться к существованию Украины, но это не повод к россии относиться без уважения. Украина не должна существовать за счет рф и на исторических российских территориях, если не выстраиваются нормальные отношения".

"Собчак правильно в свое время говорил (он был умный человек) — "вы хотите уходить — уходите, но уходите, с чем пришли" — путин о желании Украины вступить в НАТО.

"То, что происходит сейчас на Украине, никогда не устроит россию. Здесь никогда не будет ничего неонацистского".

"Украина начала существовать в 1922 году".

Также, видимо вдохновившись своими выдумками, путин задался вопросом, а не захватить ли ему Киев, однако сразу же, наверное вспомнив о бегстве армии рф, решил, что не стоит.

"Нужно ли нам идти на Киев? Если да, то нужна мобилизация, если нет, то нет. Сейчас необходимости в мобилизации нет".

Ну и напоследок, заяление путина, которое даже без объяснений выглядит смешно:

"россия, в отличие от Украины, — правовое государство".

Напомним, ранее мы писали о том, что путин назвал сроки размещения ядерного оружия в Беларуси.

Также мы сообщали, что "бункерный" визитом на Херсонщину показал чудеса телепортации.