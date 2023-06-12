ЗСУ помітно просунулися на двох напрямках: в Міноборони розповіли про звільнені села (картка)

Українські захисники досягли успіху на двох напрямках

За попередній тиждень ЗСУ у рамках наступальних дій змогли звільнити сім населених пунктів та просунулися на Донецькому та Таврійському напрямах.

Як повідомила у своєму telegram-каналі заступник міністра оборони Ганна Маляр, українські захисники змогли звільнити площу 90 квадратних кілометрів.

За її словами, наступальне угрупування Сил оборони змогло просунутися на двох напрямках на 6,5 кілометра.

Крім того, вона згадала, що ЗСУ змогли вибити окупантів із населених пунктів Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка та Благодатне.

Як повідомлялося раніше, про активізацію ЗСУ на низці напрямків стало відомо на початку минулого тижня. При цьому українські захисники змогли вибити окупантів із позицій під Бахмутом і просунутися там на деяких ділянках.

Пізніше стало відомо про те, що українські захисники також почали рухатися на Запорізькому напрямку.

Тим часом у мережі вже почали з’являтися нові відео того, як окупанти біжать кидаючи свої позиції, а також як працюють російські загороджувальні загони, які безжально розстрілюють тих, хто намагається втекти з поля бою.