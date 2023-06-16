"Великий трус приезжает": в Петербурге на фоне визита путина вводят странные меры безопасности

Сегодняшний визит путина на форум в Петербурге будет кардинально отличаться от прошлогодних

16 июня Петербургский международный экономический форум, где вчера представили искусственный интеллект "Жириновский", посетит российский диктатор владимир путин. В связи с этим в городе вводят дополнительные меры безопасности.

Как пишут российские СМИ, из-за приезда президента в Санкт-Петербурге будут отключать мобильный интернет.

"Это связанно со страхами Путина попасть под атаку беспилотников", — пишет источник.

В то же время организаторы форума сообщили, что доступ в интернет с телефонов будет ограничен якобы в связи с проведением технических работ на инфраструктуре операторов мобильной связи. Они же добавили, что участники смогут воспользоваться Wi-Fi.

Также российские издания пишут, что путин отменил традиционные встречи с главами крупных компаний в рамках форума.

В сети уже активно шутят на тему того, зачем в Петербурге будут отключать мобильный интернет.

Ранее "Телеграф" писал о том, что путин выдал порцию новых странных заявление об Украине.