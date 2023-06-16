"Великий трус приезжает": в Петербурге на фоне визита путина вводят странные меры безопасности
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Сегодняшний визит путина на форум в Петербурге будет кардинально отличаться от прошлогодних
16 июня Петербургский международный экономический форум, где вчера представили искусственный интеллект "Жириновский", посетит российский диктатор владимир путин. В связи с этим в городе вводят дополнительные меры безопасности.
Как пишут российские СМИ, из-за приезда президента в Санкт-Петербурге будут отключать мобильный интернет.
"Это связанно со страхами Путина попасть под атаку беспилотников", — пишет источник.
В то же время организаторы форума сообщили, что доступ в интернет с телефонов будет ограничен якобы в связи с проведением технических работ на инфраструктуре операторов мобильной связи. Они же добавили, что участники смогут воспользоваться Wi-Fi.
Также российские издания пишут, что путин отменил традиционные встречи с главами крупных компаний в рамках форума.
В сети уже активно шутят на тему того, зачем в Петербурге будут отключать мобильный интернет.
Ранее "Телеграф" писал о том, что путин выдал порцию новых странных заявление об Украине.