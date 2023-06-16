Африканський "мирний план" вже в Україні: до Києва прибув президент ПАР (відео)

Голова ПАР Сиріл Рамафоса має провести зустріч з українським керівництвом

16 червня до Києва прибув президент ПАР Сиріл Рамафоса, який запропонує президентові України Володимиру Зеленському свій мирний план щодо врегулювання війни.

Офіційно про візит африканського лідера повідомили у його адміністрації.

"Його Високоповажність президент Сиріл Рамафоса прибув на залізничну станцію Немішаєво в Україні і був прийнятий спеціальним посланником України в Африці та на Близькому Сході послом Максимом Субком та послом ПАР в Україні паном Андре Грюневальдом", — йдеться у повідомленні.

При цьому поки що немає інформації про те, чи прибули до столиці України глави інших африканських держав, яких Рамафоса обіцяв привезти на переговори.

Через візит високопоставлених гостей поліція перекрила бульвар Шевченка у напрямку до центру. Також перекрито проїзд на Михайлівську площу з боку Володимирської. Через це утворився великий затор на вулиці Борщагівській.

Раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно південноафриканський лідер провів переговори з українським лідером Зеленським та російським диктатором володимиром путіним.