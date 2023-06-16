Укр

Африканский "мирный план" уже в Украине: в Киев прибыл президент ЮАР (видео)

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
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Сирил Рамафоса впервые посетил столицу Украины во время войны Новость обновлена 16 июня 2023, 09:29
Сирил Рамафоса впервые посетил столицу Украины во время войны. Фото Коллаж "Телеграфа"

Глава ЮАР Сирилл Рамафоса должен провести встречу с украинским руководством

16 июня в Киев прибыл президент ЮАР Сирил Рамафоса, который предложит президенту Украины Владимиру Зеленскому свой мирный план по урегулированию войны.

Официально о визите африканского лидера сообщили в его администрации.

"Его Превосходительство президент Сирил Рамафоса прибыл на железнодорожную станцию Немишаево в Украине и был принят специальным посланником Украины в Африке и на Ближнем Востоке послом Максимом Субком и послом ЮАР в Украине г-ном Андре Грюневальдом", — говорится в сообщении.

При этом пока нет информации о том, прибыли ли в столицу Украины главы других африканских государств, которых Рамафоса обещал привезти на переговоры.

Из-за визита высокопоставленных гостей полиция перекрыла бульвар Шевченко в направлении центра. Также перекрыт проезд на Михайловскую площадь со стороны Владимирской. Из-за этого образовалась большая пробка на улице Борщаговская.

Ранее "Телеграф" писал о том, что недавно южноафриканский лидер провел переговоры с украинским лидером Зеленским и российским диктатором владимиром путиным.

Теги:
#Киев #ЮАР #Пробки #Сирил Рамафоса