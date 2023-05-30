В ЮАР сделали громкое заявление насчёт визита путина и ордера Гааги

Саммит глав государств БРИКС, на который может приехать путин, состоится в ЮАР 22−24 августа

Южно-Африканская республика решила предоставить дипломатический иммунитет для двух встреч официальных лиц, представляющих страны БРИКС, однако он не распространяется на ордера, выданные любым международным судом в отношении любого участника конференции. Таким образом президент россии владимир путин, который приглашен на саммит БРИКС, может быть арестован по ордеру Международного суда в Гааге.

О решении предоставить иммунитет участникам саммита сообщается в правительственном бюллетене.

Уточняется, что иммунитет распространяется на встречу 1−2 июня в Кейптауне министров иностранных дел блока, в который входят Бразилия, Россия, Китай, ЮАР и Индия. Также он также будет действовать на саммите глав государств БРИКС 22−24 августа.

В Департаменте международных отношений и сотрудничества ЮАР подчеркнули, что это — стандартный шаг. Иммунитет предоставляется всем участникам международных конференций и саммитов в стране, независимо от уровня участия, сообщил Bloomberg.

"Иммунитеты предоставляются конференции, а не конкретным лицам. Они предназначены для защиты конференции и ее участников от юрисдикции принимающей страны на время проведения конференции", — уточнили в ведомстве.

При этом в МИД ЮАР подчеркнули, что эти иммунитеты не распространяются на ордер, который мог быть выдан любым международным судом в отношении любого участника конференции.

Отметим, ЮАР пригласила путина принять участие в саммите БРИКС в августе. В то же время, 17 марта Международной уголовный суд в Гааге выдал ордер на его арест по подозрению в депортации украинских детей в РФ и в совершении военных преступлений в Украине. Страна неформально попросила диктатора, чтобы он не приезжал, а принял участие в нем через Zoom.

Также "Телеграф" рассказывал, что появлялись сообщения, якобы ЮАР намерена выйти из Международного уголовного суда (МУС) после того, как он объявил путина в международный розыск. Однако позднее президент страны Сирил Рамафоса опроверг это и заявил, что путаница якобы возникла из-за "ошибки в заявлении правящей партии, которую подхватил и президент". ЮАР и дальше будет признавать юрисдикцию МУС.