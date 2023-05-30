У ПАР зробили гучну заяву щодо візиту путіна та ордера Гааги

Саміт глав держав БРІКС, на який може приїхати путін, відбудеться у ПАР 22-24 серпня

Південно-Африканська республіка вирішила надати дипломатичний імунітет для двох зустрічей офіційних осіб, які представляють країни БРІКС, проте він не поширюється на ордери, видані будь-яким міжнародним судом стосовно будь-якого учасника конференції. Таким чином президента росії владимира путіна, якого запрошено на саміт БРІКС, можуть заарештувати за ордером Міжнародного суду в Гаазі.

Про рішення надати імунітет учасникам саміту повідомляється в урядовому бюлетені.

Уточнюється, що імунітет поширюється на зустріч 1-2 червня у Кейптауні міністрів закордонних справ блоку, до якого входять Бразилія, росія, Китай, ПАР та Індія. Також він діятиме на саміті глав держав БРІКС 22-24 серпня.

У Департаменті міжнародних відносин та співробітництва ПАР наголосили, що це – стандартний крок. Імунітет надається всім учасникам міжнародних конференцій та самітів у країні, незалежно від рівня участі, повідомив Bloomberg.

"Імунітети надаються конференції, а не конкретним особам. Вони призначені для захисту конференції та її учасників від юрисдикції країни, що приймає, на час проведення конференції", — уточнили у відомстві.

При цьому в МЗС ПАР наголосили, що ці імунітети не розповсюджуються на ордер, який міг бути виданий будь-яким міжнародним судом щодо будь-якого учасника конференції.

Зазначимо, ПАР запросила шляхи взяти участь у саміті БРІКС у серпні. У той же час, 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на його арешт за підозрою у депортації українських дітей до РФ та у скоєнні військових злочинів в Україні. Країна неформально попросила диктатора, щоб він не приїжджав, а взяв участь у саміті через Zoom.

Також "Телеграф" розповідав, що з’являлися повідомлення, що нібито ПАР має намір вийти з Міжнародного кримінального суду (МКС) після того, як він оголосив путіна в міжнародний розшук. Однак пізніше президент країни Сиріл Рамафоса спростував це і заявив, що плутанина нібито виникла через "помилки у заяві правлячої партії, яку підхопив і президент". ПАР і надалі визнаватиме юрисдикцію МКС.