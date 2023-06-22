"Мирні переговори" путіна: США дали пораду африканським лідерам

У США нагадали лідерам Африки, що росія влаштувала обстріл Києва під час їхнього візиту

У США порадили африканським країнам не вірити заявам російського керівництва про бажання провести "мирні переговори" щодо завершення війни проти України, а натомість звернути увагу на дії окупаційних військ.

Як інформує Укрінформ, про це розповів під час брифінгу заступник спікера Державного департаменту США Ведант Пател.

"Дії говорять за себе голосніше, ніж слова", — сказав він.

Представник Вашингтона також нагадав, що африканським лідерам під час візиту до Києва довелося сидіти у бомбосховищі, бо росія влаштувала масований ракетний обстріл.

"За діями росії, яка цілить по цивільній та енергетичній інфраструктурі, по багатоквартирних будинках, лікарнях, цілком зрозуміло, що вона не має суттєвого інтересу до встановлення миру та припинення цієї війни", — додав Пател.

Як повідомлялося раніше, 16 червня, відбувся візит до України великої африканської делегації одразу кількох країн. Африканські лідери привезли план мирних переговорів із росією, що складається з 10 пунктів.