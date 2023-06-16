Мирний план від ПАР: глава африканської країни назвав 10 пунктів, як завершити війну в Україні

Лідер ПАР упевнений, що світу можна досягти лише шляхом діалогу між Росією та Україною, тому закликав якнайшвидше сісти за стіл переговорів.

Президент Південно-Африканської Республіки (ПАР) Сиріл Рамафоса під час візиту до Києва подав план щодо досягнення миру в Україні. Він розроблений рядом африканських країн та складається з 10 пунктів.

План було представлено на спільному брифінгу з президентом Володимиром Зеленським, передає "Укрінформ". Рамафоса зазначив, що сьогодні представники африканських країн вислухають Володимира Зеленського, а завтра зустрінуться із володимиром путіним, щоб вислухати дві сторони.

Президент Сиріл Рамафоса зазначив, що "рух до миру між росією та Україною буде складним шляхом" і тому всі пропозиції та міркування мають бути "викладені на стіл". За його словами, основним пунктом є те, що війна має бути врегульована лише дипломатичним шляхом за допомогою переговорів.

"Ми впевнені, що потрібно рухатися до світу, тому що всі війни колись закінчуються. Ми віримо, що ця війна має бути завершена якнайшвидше ", — зазначив Рамафоса.

Третя складова світу – деескалація конфлікту, а четверта – суверенність країн та народів, як це зазначено у Статуті ООН. Президент ПАР наголосив, що це потрібно поважати.

П’ятий пункт – гарантії безпеки для всіх країн-учасниць війни. Шостим пунктом "африканського мирного плану" стала необхідність експорту зернових культур та добрив. Ймовірно, йдеться про безперебійне функціонування зернової угоди, роботі якої росія систематично заважає.

"Однією з причин нашого приїзду сюди стало те, що Африка також зазнає негативних наслідків цієї війни. Наші ціни на зерно зросли, у нас також брак добрив, і ціни на них підвищилися. Ми як африканські країни знаходимося за тисячі кілометрів звідси, але ми відчуваємо вплив цієї війни. Коли йдеться про зерно і добрива, необхідно відкрити логістичні шляхи, щоб вони надходили на ринок", — зазначив Президент ПАР.

Сьомий пункт "африканського плану" — вирішення гуманітарних питань. За словами Рамафоса, потрібна гуманітарна підтримка тих, хто став жертвами війни.

Восьмий компонент "африканського мирного плану" говорить про обов’язковий обмін полоненими, у тому числі й дітьми. Дев’ятий — післявоєнна відбудова, а десятий — покращення відносин із країнами Африки.

"Ми ніколи не думали, що наш сьогоднішній візит і наш візит завтра до росії призведе до негайних результатів, які все це (війну – ред.) завершать. Але ми готові долучатися до пошуку мирного рішення. Ми вітаємо відкритість Президента Зеленського щодо необхідності подальших кроків у цьому напрямі. Ми, як лідери африканських країн, заявляємо про готовність до подальшої участі", — резюмував Президент ПАР.

Також під час брифінгу Сиріл Рамафоса закликав Україну та росію до врегулювання конфлікту шляхом переговорів. Водночас Володимир Зеленський заявив, що будь-який діалог із Росією можливий лише після виведення окупаційних військ з української території.

"Конфлікт необхідно вирішити, потрібно досягти миру за допомогою переговорів. Ми виступаємо за деескалацію з обох боків", — сказав лідер ПАР.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що під час візиту лідерів Африки в Україну росія завдала ракетного удару. У мережі прийшли до думки, що Росія вкотре продемонструвала, що з нею жодних переговорів не може бути.