Народний депутат України від фракції "Слуга народу" про африканську мирну міссію в Україні

Не зовсім зрозуміло, навіщо так ретельно охороняти киян від африканської мирної місії, перекриваючи багаторазово рух в центрі столиці? Таке враження, що це не група африканських лідерів з дипломатичною місією, а ніби в центр Києва прорвалась ворожа ДРГ. Не пригадую, щоб щось таке відбувалось під час візитів Боріса Джонсона.

Разом з тим, з моєї точки зору, ця місія дає значно менше приводів для іронії, ніж інші попередні миротворчі зусилля Китаю, Ватикану чи Бразилії та багатьох інших. Оприлюднені в ЗМІ підходи африканців (які стисло можна охарактеризувати, як виведення російських військ в обмін на припинення політико-дипломатичної ізоляції росії) свідчать, на мою думку, про наявність прогресу в сприйнятті світом (навіть географічно та політично віддаленими від нас його частинами) ситуації в Україні і в росії.

Дуже показово, що в оприлюднених підходах африканців немає нічого про "мир в обмін на території". І одна з двох-трьох за останні півтора місяці спокійних ночей в Києві, можливо, свідчить про те, що в росії паузи у війні потребують більше, ніж ми можемо собі уявити.

Є ще кілька повчальних уроків чи висновків з африканської ініціативи.

Усі здавалось би маловажливі і безперспективні у порівнянні з ситуацією на полі бою дипломатичні та правові рішення (ордер на арешт путіна, санкції, міжнародні суди тощо) в один прекрасний момент стають реальною субстанцією, яку щонайменше з погляду лідерів кількох країн Африки можна спробувати розміняти на реальне припинення кровопролиття. Дуже добре, що усі роки війни Україна впевнено і послідовно нарощувала вагу своїх політико-дипломатичних кроків, вела активну інформаційну та роз"яснювальну роботу. Це оплатиться у майбутньому.

Менш оптимістична історія — це включення в перелік тем для "обмінів" питання ядерної зброї в Білорусі. Так, африканські лідери цілком резонно планують обговорювати це питання в Москві, а не в Мінську. Але Україна і її партнери дозволили створити цей аргумент. Більш активна і агресивна політика щодо Білорусі і в дипломатичній, і в військовій сферах з метою дестабілізації незаконного режиму узурпатора Лукашенка могла би унеможливити розміщення ЯЗ на території цієї країни. На жаль, позиція України визначалась дуже туманними твердженнями, що українські спецслужби розуміють чи можливо навіть контролюють Лукашенка стосовно його неготовності втягнути Білорусь у повномасштабну сухопутну війну проти України.

Також важливо, що африканські лідери відверто заявляють, що питання продовольчої безпеки напряму залежить від перебігу війни. З огляду на історію і нинішній стан реалізації зернової ініціативи, думаю, настав час Україні офіційно заявити, що лише повна деблокада українських портів та встановлення обмежень для ЧФ рф на перебування в західній частині Чорного моря дозволять гарантувати поставки продовольства на світові ринки.

Так чи інакше, на мою думку, африканці перші привезли до Києва щось, що має перспективу для обговорення і повнішою мірою відзеркалює військово-політичну ситуацію. І вже ні в кого не викликає жодних сумнівів, що миротворчі пропозиції ставатимуть тим реалістичніші, чим впевненішими будуть дії ЗСУ.

P.S. Обстріл Києва балістичними ракетами під час перебування миротворчої місії спростував мої висновки про зацікавлення Москви. Що ж, побажаємо африканським гостям успішного візиту до росії, де у них буде можливість обговорити свій досвід перебування в Києві з "автором свята"