Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" об африканской мирной миссии в Украине

Не совсем понятно, зачем так усердно охранять киевлян от африканской мирной миссии, перекрывая многократное движение в центре столицы? Такое впечатление, что это не группа африканских лидеров с дипломатической миссией, а будто в центр Киева прорвалась вражеская ДРГ. Не помню, чтобы что-нибудь такое происходило во время визитов Бориса Джонсона.

Вместе с тем, с моей точки зрения, эта миссия дает гораздо меньше поводов для иронии, чем другие предыдущие миротворческие усилия Китая, Ватикана или Бразилии и многих других. Обнародованные в СМИ подходы африканцев (которые кратко можно охарактеризовать как вывод российских войск в обмен на прекращение политико-дипломатической изоляции россии) свидетельствуют, по моему мнению, о наличии прогресса в восприятии миром (даже географически и политически отдаленными от нас его частями) ситуации в Украине и в россии.

Очень показательно, что в обнародованных подходах африканцев нет ничего о "мире в обмен на территории". И одна из двух-трех за последние полтора месяца спокойных ночей в Киеве, возможно, свидетельствует о том, что в россии паузы в войне нуждаются больше, чем мы можем себе представить.

Есть еще несколько поучительных уроков или выводов по африканской инициативе.

Все казалось бы маловажные и бесперспективные по сравнению с ситуацией на поле боя дипломатические и правовые решения (ордер на арест путина, санкции, международные суды и т.п.) в один прекрасный момент становятся реальной субстанцией, которую, по меньшей мере, с точки зрения лидеров нескольких стран Африки, можно попытаться разменять на реальное. прекращение кровопролития. Отлично, что все годы войны Украина уверенно и последовательно наращивала вес своих политико-дипломатических шагов, вела активную информационную и разъяснительную работу. Это оплатится в будущем.

Менее оптимистичная история – это включение в перечень тем для "обменов" вопроса ядерного оружия в Беларуси. Да, африканские лидеры вполне резонно планируют обсуждать этот вопрос в Москве, а не в Минске. Но Украина и ее партнеры разрешили создать этот довод. Более активная и агрессивная политика в отношении Беларуси и в дипломатической, и в военной сферах с целью дестабилизации незаконного режима узурпатора Лукашенко могла бы сделать невозможным размещение ЯО на территории этой страны. К сожалению, позиция Украины определялась очень туманными утверждениями, что украинские спецслужбы понимают, возможно, даже контролируют Лукашенко относительно его неготовности втянуть Беларусь в полномасштабную сухопутную войну против Украины.

Также важно, что африканские лидеры откровенно заявляют, что вопрос продовольственной безопасности напрямую зависит от хода войны. Учитывая историю и нынешнее состояние реализации зерновой инициативы, думаю, пора Украине официально заявить, что только полная деблокада украинских портов и установление ограничений для ЧФ рф на пребывание в западной части Черного моря позволят гарантировать поставки продовольствия на мировые рынки.

Так или иначе, по моему мнению, африканцы первыми привезли в Киев нечто, имеющее перспективу для обсуждения и в полной мере отражающее военно-политическую ситуацию. И уже ни у кого не вызывает никаких сомнений, что миротворческие предложения будут тем реалистичнее, чем увереннее будут действия ВСУ.

P.S. Обстрел Киева баллистическими ракетами во время пребывания миротворческой миссии опроверг мои выводы о заинтересованности Москвы. Что ж, пожелаем африканским гостям успешного визита в россию, где у них будет возможность обсудить свой опыт пребывания в Киеве с "автором праздника"