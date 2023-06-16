Мирный план от ЮАР: глава африканской страны назвал 10 пунктов, как завершить войну в Украине

Лидер ЮАР уверен, что мира можно достичь только путем диалога между россией и Украиной, поэтому призвал как можно скорее сесть за стол переговоров

Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса во время визита в Киев представил план по достижению мира в Украине. Он разработан рядом африканских стран и состоит из 10 пунктов.

План был представлен на совместном брифинге с президентом Владимиром Зеленским, передает "Укринформ". Рамафоса отметил, что сегодня представители африканских стран выслушают Владимира Зеленского, а завтра встретятся с владимиром путиным, чтобы выслушать две стороны.

Президент Сирил Рамафоса отметил, что "движение к миру между россией и Украиной будет сложным путем" и поэтому все предложения и рассуждения должны быть "изложены на стол". По его словам, основным пунктом является то, что война должна быть урегулирована только дипломатическим путем при помощи переговоров.

"Мы уверены, что нужно двигаться к миру, потому что все войны когда-то заканчиваются. Мы верим, что эта война должна быть завершена как можно скорее", – отметил Рамафоса.

Третья составляющая мира — деэскалация конфликта, а четвертая — суверенность стран и народов, как это прописано в Уставе ООН. Президент ЮАР подчеркнул, что это нужно уважать.

Пятый пункт — гарантии безопасности для всех стран-участниц войны. Шестым пунктом "африканского мирного плана" стала необходимость экспорта зерновых культур и удобрений. Вероятно, речь идет о бесперебойном функционировании зерновой сделки, работе которой россия систематически мешает.

"Одной из причин нашего приезда сюда стало то, что Африка также испытывает негативные последствия этой войны. Наши цены на зерно выросли, у нас также недостаток удобрений, и цены на них повысились. Мы как африканские страны находимся за тысячи километров отсюда, но мы ощущаем влияние этой войны. Когда речь заходит о зерне и удобрениях, необходимо открыть логистические пути, чтобы они поступали на рынок", — отметил Президент ЮАР.

Седьмой пункт "африканского плана" — решение гуманитарных вопросов. По словам Рамафоса, необходима гуманитарная поддержка тех, кто стал жертвами войны.

Восьмой компонент "африканского мирного плана" гласит об обязательном обмене пленными, в том числе и детьми. Девятый — послевоенное восстановление, а десятый — улучшение отношений со странами Африки.

"Мы никогда не думали, что наш сегодняшний визит и наш визит завтра в россию приведет к немедленным результатам, которые все это (войну – ред.) завершат. Но мы готовы приобщаться к поиску мирного решения. Мы приветствуем открытость Президента Зеленского о необходимости дальнейших шагов в этом направлении. Мы, как лидеры африканских стран, заявляем о готовности к дальнейшему участию", — резюмировал Президент ЮАР.

Также во время брифинга Сирил Рамафоса призвал Украину и россию к урегулированию конфликта путем переговоров. В то же время Владимир Зеленский заявил, что любой диалог с россией возможен только после вывода оккупационных войск с украинской территории.

"Конфликт необходимо решить, нужно достичь мира с помощью переговоров. Мы выступаем за деэскалацию с обеих сторон", — сказал лидер ЮАР.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что вов ремя визита лидеров Африки в Украину россия нанесла ракетный удар. В сети пришли к мнению, что россия в очередной раз продемонстрировала, что с ней никаких переговоров быть не может.