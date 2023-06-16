Нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым Андрей Сенченко объяснил "Телеграфу" причину визита африканских делегаций

Визит в Киев южноафриканской делегации с неким "мирным планом" прекращения российско-украинской войны прошел под аккомпанемент новой ракетной атаки со стороны страны-агрессора.

Не следует искать логику в действиях кремля, она там в последние годы не просматривается. Но надо понимать, что африканские "мирные инициативы", идущие во многом в пророссийском ключе, — это результат упущений украинской дипломатии за все годы нашей независимости.

По сути, наше присутствие в Африке было очень ограниченным. И продвижения украинских интересов на этом континенте практически не происходило. Большинство африканских стран, их лидеров, не говоря уж об обычных гражданах, воспринимают Украину, как воспринимали нас в Европе 30 лет назад — некое непонятное образование, одно из многих, отколовшихся от СССР.

Таков и сегодняшний уровень понимания Украины в Африке. При том, что там очень активны, последовательны и эффективны китайцы. Они много туда инвестировали. И тут вопрос не только и не столько экономических интересов КНР, но и важности для Пекина доминировать на этом континенте. Где ранее доминировал Запад, оставив немало неприятных воспоминаний.

А поскольку Китай сейчас довольно плотно сотрудничает в стратегических вопросах с россией, которая, по сути, выступает на подтанцовке у Китая (с точки зрения продвижения китаецентричного мира), то и вояжи ряда африканских лидеров (Европа — Украина — россия) — это продукт совместных усилий Пекина и москвы.

И это — давление на Украину. Попытка как-то решить проблему уголовного преследования путина, которая в полный рост встала перед кремлем с марта прошлого года — после выдачи ордера на его арест Международным уголовным судом.

А также — еще одна попытка, которая точно не увенчается успехом, посадить Украину за стол переговоров на кремлевских условиях. Это ни к чему не приведет. И кремль сам, похоже, понимает это, устроив ракетную атаку на Киев во время пребывания там африканской делегации.

Зачем все эти "миротворческие игры" россии — понятно. Она — страна-изгой. По крайней мере, в западном мире. путин уже не просто нерукопожатный для большинства стран, но и — человек, которого разыскивают по ордеру МУС. Международный военный преступник. Вот и нанимает россия, подтанцовывающая Китаю, свою подтанцовку с Африканского континента (из-за их бедности, во многом — коррупционности, из-за определенных рычагов российского влияния там) — во имя защиты своих интересов и защиты преступника, стоящего во главе российского государства.

Логика этих организованных вояжей в том, что у них как бы — мировое сообщество. И африканские страны часть его. И эта часть не разделяет мнение остальной части мира относительно действия рф и путина лично. Это конструкция, которую в кремле сформулировали — и пытаются таким образом ее продвигать. Причем надо понимать, что данная делегация — лишь часть Африки, с которой больше поработала рф, куда в последний год зачастил ее министр иностранных дел — лавров. А есть ведь и другая часть, не особо поддающаяся влиянию рф.

Вся эта ситуация — сигнал Украине. Нужно быть в разы активнее на международной арене. То, что наш МИД лишь в последний год начал прилагать усилия на том же африканском направлении, — уже хорошо. Но реакция, конечно, запоздалая. Важно теперь укреплять свои позиции и в Африке, и в Азии, и в Латинской Америке, и в Китае — везде, где мы явно недорабатывали десятилетиями.