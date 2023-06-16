Новый ракетный удар по Украине, россия запустила "Калибры": все подробности

В Киевской области работает ПВО

В части украинских областей был объявлен сигнал воздушной тревоги. Стало известно, что оккупанты в очередной раз готовятся нанести ракетные удары по нашей стране. Жителей "красных" областей просят находиться в укрытиях и не покидать их, пока не поступит соответствующее распоряжение.

12:17 — По Украине начались отбои воздушной тревоги. В частности, опасность миновала в Киеве и области.

12:16 — Опасность запуска крылатых ракет со стороны Новороссийска (Краснодарский край), сообщили Воздушные Силы ВСУ.

12:14 — Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что российские обстрелы Киева прямо во время визита делегации — это сообщение Африке, что россия хочет войны больше, чем мира.

Министр иностранных дел назвал ракетную атаку сообщением Африки

12:10 — Баллистика на Киев, предварительно, летела из Брянской области россии, сообщают Telegram-каналы.

12:02 — россияне смешали баллистику и "Калибры" во время атаки на Киев — первые выводы о сегодняшнем обстреле.

На это обратил внимание военный аналитик Александр Коваленко и отметил, что давно "Калибры" не задействовали днем.

12:00 — Кого из своих друзей россия обстреляла баллистикой. Список лидеров стран, находящихся с визитом в Киеве, они завтра поедут в рф:

11:50 — россия атакует Киев баллистикой во время визита африканской делегации, подозреваемой в симпатии к россии. Эта африканская делегация приехала в Украину с миротворческой миссией, ранее в Киеве из-за этого перекрыли ряд дорог.

11:42 — Воздушные силы призвали киевлян идти в укрытие из-за баллистической угрозы.

11:39 — Взрыв в Подольском районе столицы, Киев еще летят ракеты, говорит мэр Виталий Кличко.

11:36 — Согласно сообщениям из соцсетей, взрывы были слышны в Днепровском районе столицы.

11:33 — В Киеве были слышны громкие звуки и взрывы.

11:25 — В Киевской области слышали звуки взрывов. КГВА объяснила, что это ПВО.

11:14 Глава Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале написал: "Внимательно относимся к тревогам".

11:06 отмечается, что в направлении Черкащины с Кировоградской области летят ракеты. Кроме того, был обнаружен вражеский воздушный объект над Черниговщиной. Вероятно, беспилотник. Направление – Киевская область.

11:00 В профильных Telegram-каналах сообщают, что сейчас есть угроза применения врагом крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря. Эту же информацию подтверждают в Воздушных силах ВС Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 14 июня российские оккупанты нанесли удар по Одессе. В результате происшествия есть жертвы и пострадавшие — три человека погибли и еще 13 получили ранения. Вместе с тем было разрушено множество объектов: бизнес-центр, учебное заведение, жилищный комплекс, заведение питания, магазины и складское помещение одной из торговых сетей.