Ракетный удар по Одессе: в сети показали видео прилета и последствий

В сети уже появились фото и видео с мест, где есть разрушения

В результате ночной ракетной атаки по Одессе было повреждено большое количество объектов, в том числе и помещение торговой сети, где под завалами сейчас могут находиться люди. Известно также о жертвах и пострадавших. В сети тем временем появилось множество видео и фото с места событий.

Об этом сообщают на странице Национальной полиции Украины в Facebook.

Так, в ночь на 14 июня враг выпустил из Черного моря в сторону Одессы четыре крылатых ракеты "Калибр". По состоянию на 7:00, правоохранителям было известно о трех погибших и тринадцати раненых.

"Повреждены объекты гражданской инфраструктуры: бизнес-центр, учебное заведение, жилищный комплекс, заведение питания, магазины и складское помещение одной из торговых сетей. В последнем после ликвидации пожара идет разбор завалов, под которыми могут находиться люди", — говорится в сообщении.

На местах происшествия сейчас продолжают работать следователи, дознаватели, криминалисты, взрывотехники, патрульные. Стражи порядка фиксируют последствия российской агрессии, оказывают помощь гражданам, обеспечивают охрану публичной безопасности.

По информации местных пабликов, склад торговой сети, который был разрушен во время ракетной атаки, это склад Таврии В. На опубликованных видео запечатлен момент "прилета".

В то же время в пресс-службе ГСЧС Украины в Одесской области показали последствия ракетных ударов по Одессе и процесс их ликвидации на местах.

Спасатели ликвидировали возгорание складского помещения торговой сети, вызванное ракетным ударом.

Отмечается также, что этой ночью произошло разрушение здания бизнес-центра и возгорание автомобиля на парковке. На месте работают психологи ГСЧС.

Фотографии разрушений в результате ракетных ударов опубликовала также пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 13 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Было зафиксировано попадание в жилой пятиэтажный дом. В результате погибли 11 человек и еще 28 получили ранения.