Ракетний удар по Одесі: у мережі показали відео прильоту та наслідків

У мережі вже з’явилися фото та відео з місць, де є руйнування

Внаслідок нічної ракетної атаки по Одесі було пошкоджено велику кількість об’єктів, у тому числі й приміщення торгової мережі, де під завалами зараз можуть перебувати люди. Відомо також про жертв та постраждалих. У мережі тим часом з’явилося безліч відео та фото з місця подій.

Про це повідомляють на сторінці Національної поліції України у Facebook.

Так, у ніч на 14 червня ворог випустив із Чорного моря у бік Одеси чотири крилаті ракети "Калібр". Станом на 7:00, правоохоронцям було відомо про трьох загиблих та тринадцятьох поранених.

"Пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури: бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклад харчування, магазини та складське приміщення однієї з торгових мереж. В останньому після ліквідації пожежі йде розбір завалів, під якими можуть перебувати люди", — йдеться у повідомленні.

На місцях пригоди зараз продовжують працювати слідчі, дізнавачі, криміналісти, вибухотехніки, патрульні. Правоохоронці фіксують наслідки російської агресії, надають допомогу громадянам, забезпечують охорону громадської безпеки.

За інформацією місцевих пабліків, склад торговельної мережі, який був зруйнований під час ракетної атаки, це склад Таврії В. На опублікованих відео відображено момент "прильоту".

Водночас у пресслужбі ДСНС України в Одеській області показали наслідки ракетних ударів по Одесі та процес їхньої ліквідації на місцях.

Рятувальники ліквідували спалах складського приміщення торгової мережі, викликаний ракетним ударом.

Зазначається також, що цієї ночі сталася руйнація будівлі бізнес-центру та займання автомобіля на парковці. На місці працюють психологи ДСНС.

Фотографії руйнувань внаслідок ракетних ударів опублікувала також пресслужба Одеської обласної прокуратури.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 13 червня російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Розі. Було зафіксовано попадання до житлового п’ятиповерхового будинку. В результаті загинули 11 людей та ще 28 отримали поранення.