Може спати спокійно? У ФСБ зробили заяву про справу проти пригожин

шойгу відібрав усі танки у пригожину

В росії офіційно оголосили про закриття справи про збройний заколот євгена пригожина та його ПВК. Розслідування закінчено.

Про це повідомляють росЗМІ, посилаючись на заяву ФСБ рф.

"При розслідуванні справи про заколот встановлено, що його учасники припинили дії, які безпосередньо спрямовані на скоєння злочину", — кажуть у ФСБ.

Посилаючись на все вищесказане і "інші обставини, що мають значення для розслідування", російські правоохоронці відзвітували про закриття справи пригожина.

"27 червня винесено ухвалу про припинення кримінальної справи", - кажуть силовики.

При цьому варто зазначити, що зараз найманців з "Вагнера" активно роззброюють. Так, наприклад, Міноборони рф вирішило відібрати собі всю важку техніку у бунтівників.

"Зараз йде підготовка до передачі важкої техніки ПВК "Вагнер" до підрозділів Збройних сил рф", — сказали у шойгу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російські пропагандисти спробували пояснити "договірняк" кремля з пригожиним. Докази виявилися настільки непереконливими, що викликали шквал жартів у мережі.

Також ми повідомляли про те, яка доля чекає на путчиста-невдаху після втечі з росії.