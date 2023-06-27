Літак пригожина помітили поблизу Мінська: що відомо (карта)

Ймовірно, ватажок "вагнерівців" таки виконує домовленості, укладені між росією та Білоруссю

До Мінську вилетів літак, котрий, як вважається, належить очільнику ПВК "Вагнер" євгенію пригожину. Як відомо, бойовик домовився, що вирушить до Білорусі після невдалого держперевороту у росії, котрий назвав "маршем справедливості".

Про пересування літака повідомля моніторинговий Telegram-канал Беларускі Гаюн | Belarusian Hajun project із посиланням на ресурс Flightradar24. Початково очікувалося, що літак приземлиться у Національному аеропорту Мінська.

За кілька хвилин авіаційне судно змінило свій напрямок до військового аеродрому Мачулищі.

Карта польоту літака пригожина

Мова йдеться про бізнес-джет, що має реєстраційний номер RA-02795. Станом на 7:45 у повітряному просторі зазначеного літака не фіксувалося— згідно із даними Flightradar24. Це означає, що він здійснив успішну посадку.

Слід зазначити, що перед зникненням з карти він знаходився за територією Мачулищів. У даних авіабази відсутні позначення початкової та кінцевої точок вильоту цього судна. Тим не менш "Беларускі Гаюн" підтверджує його посадку на Мачулищах. Один із останніх польотів літака був здійснений із Санкт-Петербурга — де попередньо фіксували судно пригожина.

Розклад вильотів літака пригожина

Нагадаємо, що після того, як пригожин "дав задню" у питанні просування "вагнерівців" до Москви, він швиденько покинув Ростов-на-Дону і кілька днів був відсутній у публічному просторі. На останньому відео, де його встигли зняти, він пожартував, що його найманці встигли "всіх збадьорити".

Не виключено, що найближчим часом пригожина можуть спробувати ліквідувати, адже путін не пробачає зрадників. Детальніше про це "Телеграфу" розповів експерт Міжнародного інституту демократій Євген Дикий.